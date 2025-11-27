De Salamanca. Estudios Superiores de Piano Jazz en Musikene. Profesor en el Taller de Musics de Barcelona. Cinco discos editados. El primero, 'Tritones y Serendipia'. ... Entre los otros, uno que homenajea a la gran pianista Mary Lou Williams y otro que se inclina ante Ellington, 'Edward'. Un tercero no olvida ni a Bud Powell ni a Benny Gren. En el titulado 'Hociology' él y su gente se inspiran en Scriabin y Mompou. Luysmi toca el piano los lunes en Altxerri, es el programador de los conciertos, coordina las jam sessions y sugiere lo que se oye en los pocos momentos en que ninguna criatura humana está haciendo música en vivo y en directo.

– ¿Y esa libreta?

– Mi play list en papel. Los temas que pienso tocar. A partir de las 20 horas. Este 24 de noviembre de 2025 tenía apuntados 'Sophisticated Lady', un estandar de Ellington, 'Take the Coltrane' y un blues de Strayhorn. 'Theme for Ernie', un homenaje al gran intérprete del saxo alto Ernie Henry, Elegí el 'I Should Care', otro estandar magnífico popularizado por Sinatra. Tendría unos 20 temas. Los suelo tocar todos pero muchas veces no improviso sobre cierta melodía sino que me escapo de ella hacia otra de la lista.

– Recomiéndanos qué escuchar para no acabar pagando la entrada más cara por aparentar que tenemos idea de jazz.

– Siempre habrá conciertos por los que merezca la pena pagar pero yo me abriría más de orejas, yo me atrevería a bajar a la cueva de Altxerri. Aquí yo intento hacer y programar música con sinceridad y honestidad. Me habría gustado que nadie se hubiese perdido a Arturo O' Farrill en octubre, por ejemplo.

– Grande del jazz latino. Mexicano. Ocho Grammys. Director de la Afro Latin Jazz Orchestra...

– Solo actuó en Vitoria y Donostia. A cinco euros la entrada. Recuperado en sus discos. En nuestra programación estamos muy atentos a los grandes nombres que vienen por aquí a hacer pequeñas presentaciones. Y hacemos buen uso de nuestros contactos. Locales o no tan locales. Yo este fin de semana no me perdería a Albert Sanz, hijo de cantante y director de orquesta, a los 18 años ya era miembro de la Orquesta Joven de Jazz Europea. Su disco 'El fabulador' fue votado uno de los mejores de la década en 'Cuadernos de jazz'.

«No me gusta que la gente solo vaya a los conciertos donde se paga una pasta loca. Preferiría haberles visto aquí con O'Farrill»

– A mí me apetece mucho oír a Sara Dowling, esa cantante y violonchelista irlandesa de raíces palestinas. Me encanta su 'You´ve got My Heart on a String'.

– Y no olvides otra cita, este fin de semana viene también Satxa Soriazu, pianista. De Hernani.

– En este periódico se dijo que reinventaba el thrash metal con su 'The Megadeath Project'.

– El mismo. Sobre todo un tema de los 90, 'Rust in pieces'.

– Da la impresión de que tienes grandes contactos en tu agenda.

– Bastantes. He tocado con gente bien buena. Mi trío lo formaron Massa Kamaguchi al contrabajo y el tremendo Jorge Rossy, batería, pianista y vibrafonista. Para el disco 'eElfrieda' tuve en la batería a Santi Colomer...

– En tu casa no había discos pero tú escuchabas Radio Clásica. Con una libretita al lado...

– Así es. Al principio era todo clásico. Me gustaban los impresionistas franceses. Amaba a Ravel, Debussy, Faure. A los maestros rusos (Prokofiev...) A los finlandeses (Sibelius). Pero un día puse el programa de jazz de Juan Claudio Cifuentes...

– ¡Mítico 'Cifu'!

– Me descubrió un mundo inmenso. Y sí, ahí estaba yo, en la cama, con la radio y la libreta. Le dediqué mi primer disco.

– Entraste en el conservatorio...

– Y todo yo pedía jazz. Hasta mis manos eran más apropiadas para el jazz que para la clásica.

– Te admitieron en Musikene.

– Soñaba con ello. Tuve maestros importantísimos, Francesc Capella, Javier Juanco, Joaquín Chacón o Bob Sans... Anduve muchas veces con el agua al cuello. Conocía todos los discos pero no tenía muy claro si mi nivel como intérprete era el mejor posible.

– Parece que sí. Te licenciaste. Volviste a Salamanca. Hiciste jazz pero saltaste a Barcelona.

– La ciudad ardía en jazz. Cada noche una jam session. Aprendías tocando, oyendo tocar, compartiendo. Hasta en los pisos en los que viví había jazz.

– ¿No protestaban los vecinos?

– Nunca. A la mañana siguiente nos felicitaban y algunos hasta me pedían que les diera clases...

– Un buen día tu chica, argentina, vuestros perros (un teckel y algo parecido a un chihuahua) decidisteis veniros para aquí.

– Nos dio la chiflada. Al principio no hubo trabajo. Resistimos con el dinero que conseguí vendiendo mi piano, un Kawai que amaba muchísimo; supe que era para mí desde que puse las manos sobre él. Por cierto, lo he recuperado. Ahora estoy en Altxerri. Cuando tocas el piano sin otros músicos eres tú solo quien defiendes la música. Nadie te llena los 'huecos'. Puede incluso que ni tú quieras llenarlos y prefieras que el tema respire en sus silencios.

– Pero en las jam sessions con alumnos de Musikene... que no deje nunca de haber música.

– Justo, si un músico se levanta a por una cerveza otro seguirá tocando. En una jam no se admiten los tiempos vacíos.