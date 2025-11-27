Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un lunes de lluvia y noche cerrada, Luysmi una hora antes de empezar a tocar el piano en el Altxerri. LUSA

Ciudadanos

Luysmi Segurado Blázquez

«Mirad las grabaciones de jazz. En las mejores la música no cesaba nunca»

Piano solo. Jam Sessions. Algo de blues. Tríos. Quartetos. Altxerri.

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:01

De Salamanca. Estudios Superiores de Piano Jazz en Musikene. Profesor en el Taller de Musics de Barcelona. Cinco discos editados. El primero, 'Tritones y Serendipia'. ... Entre los otros, uno que homenajea a la gran pianista Mary Lou Williams y otro que se inclina ante Ellington, 'Edward'. Un tercero no olvida ni a Bud Powell ni a Benny Gren. En el titulado 'Hociology' él y su gente se inspiran en Scriabin y Mompou. Luysmi toca el piano los lunes en Altxerri, es el programador de los conciertos, coordina las jam sessions y sugiere lo que se oye en los pocos momentos en que ninguna criatura humana está haciendo música en vivo y en directo.

