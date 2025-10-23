1,1 millones para renovar las redes de distribución de agua potable de la avenida de Zumalakarregi

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de las obras para renovar las redes de distribución de agua potable de la ... avenida de Zumalakarregi con un presupuesto de licitación de 1.137.473 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de nueve meses. El objetivo del Ayuntamiento es poder adjudicar y comenzar las obras a lo largo del año que viene y estrenar la nueva red de abastecimiento a lo largo de 2027.

El Servicio de Explotación de Agua y Saneamiento de la Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos del Ayuntamiento adjudicó a la empresa Salaberria Ingenieritza la redacción del proyecto para acometer las obras. Este consiste básicamente en renovar la red general de distribución de agua potable que da servicio a los números pares de la avenida, eliminando tuberías de fundición gris de gran diámetro y permitiendo dar servicio alternativo a parte de los barrios del Antiguo, Amara, Centro y Gros desde diferentes depósitos en caso de averías en las redes generales de suministro de agua de la ciudad.

Actualmente, la red de abastecimiento que viene por el paseo de La Concha es de 500 mm de diámetro y cuando llega a la intersección entre el carril bici y la acera en la playa de Ondarreta, el diámetro del tubo se reduce a 350 mm. Esta canalización discurre por los números pares de la avenida y, además de servir como tubo principal de abastecimiento al barrio del Antiguo, también sirve para mallar la red de la zona de Ondarreta.

Rehabilitación sin zanja

Por esta razón, el Ayuntamiento pretende renovar el tubo que discurre por la avenida sustituyéndolo por uno de menor diámetro, de 200 mm interior, y construir uno nuevo por el vial de 500 mm, de manera que claramente se diferencien las zonas malladas de la zona de las villas y el tubo de distribución general de agua potable que, aunque tenga varios pinchazos tanto a la zona de los números pares como a la zona de los números impares, no tenga interferencia con las mallas más propias de la distribución; y además no se produzca esa reducción de diámetro que se registra actualmente.

Para la renovación de la canalización actual, debido a las infraestructuras existentes en la acera y el arbolado, «se ha descartado la opción de abrir una zanja, retirar el tubo actual y colocar uno nuevo en su lugar, ya que realmente se piensa que es inviable», indica Carlos García, concejal del área. Por esta razón, se ha propuesto una rehabilitación mediante un sistema sin zanja entubado no ajustado que «consiste en introducir un nuevo tubo dentro del tubo actual», cuenta el edil del PSE.

Durante las obras se mantendrá un carril de circulación abierto y los técnicos de Parques y Jardines ya han acudido a la zona para estudiar la situación de cada uno de los árboles de la avenida y analizar las posibles medidas preventivas y correctoras que se van a tomar para realizar el proyecto.