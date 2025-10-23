Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
La renovación afectará a la red actual en los números pares de la avenida de Zumalakarregi. Gorka Estrada
San Sebastián

1,1 millones para renovar las redes de distribución de agua potable de la avenida de Zumalakarregi

Las obras, que afectarán a los números pares de la calle, comenzarán el año que viene y tienen un plazo de ejecución de nueve meses

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:58

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de las obras para renovar las redes de distribución de agua potable de la ... avenida de Zumalakarregi con un presupuesto de licitación de 1.137.473 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de nueve meses. El objetivo del Ayuntamiento es poder adjudicar y comenzar las obras a lo largo del año que viene y estrenar la nueva red de abastecimiento a lo largo de 2027.

