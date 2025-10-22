Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juana Goizueta, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Javier Aizpurua frente a un tótem informativo en el edificio Ikerbasque. Cedida

La Milla Cuántica, kilómetro y medio de ciencia e innovación

El Gobierno Vasco presenta una ruta por los edificios del campus de Ibaeta donde se trabaja con tecnologías pioneras en el ámbito de la informática cuántica

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:14

Comenta

Una semana después de la inauguración del superordenador cuántico de IBM, el campus universitario de Ibaeta ha estrenado este miércoles la Milla Cuántica, un recorrido ... de kilómetro y medio por los siete edificios científicos principales del barrio donostiarra. El objetivo del Gobierno Vasco con esta ruta científico-tecnológica es acercar el «conocimiento y la cultura» de la ciencia a la población general y colocar los avances de la disciplina en el espacio público.

