La Milla Cuántica, kilómetro y medio de ciencia e innovación

Una semana después de la inauguración del superordenador cuántico de IBM, el campus universitario de Ibaeta ha estrenado este miércoles la Milla Cuántica, un recorrido ... de kilómetro y medio por los siete edificios científicos principales del barrio donostiarra. El objetivo del Gobierno Vasco con esta ruta científico-tecnológica es acercar el «conocimiento y la cultura» de la ciencia a la población general y colocar los avances de la disciplina en el espacio público.

Para cumplir con este objetivo de transmisión de conocimiento a la población general, la ciudadanía tiene dos posibilidades. La primera opción es una ruta a pie donde, fuera de cada edificio, hay instalados tótems informativos con infografías divulgativas que presentan un lenguaje accesible y alto rigor científico. No obstante, quien lo desee también podrá realizar el recorrido de manera virtual, pudiendo visitar el interior de cada edificio y de comprender en detalle el trabajo científico y las capacidades tecnológicas con las que cuenta cada instalación.

El camino comienza en el edificio del CIC NanoGune y concluye en el Donostia International Physics Center (cerca de la Facultad de Arquitectura de la EHU), y se desarrolla en un entorno universitario al contar con paradas en el campus de Tecnun (Universidad de Navarra) y en las facultades de Química e Informática de la Universidad Pública Vasca. También pasa por el edificio de Ikerbasque (donde se encuentra el superordenador cuántico) y el centro de Física de Materiales.

En la presentación de la ruta han estado representadas las principales autoridades público-privadas que han fomentado el proyecto. El grupo ha estado encabezado por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias; la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU, Juana Goizueta, y el director científico de Basque Quantum, Javier Aizpurua.

De acuerdo con Pérez Iglesias, esta ruta cumple un «doble propósito», «La ciencia es cada vez más importante. Por eso, con la Milla Cuántica pretendemos extender la cultura científica a la población general, pero también queremos situar la ciencia en un espacio público para que la ciudadanía comprenda la necesidad de este conocimiento para el progreso de la sociedad», ha destacado, a la vez que ha enfatizado en el papel de los centros universitarios y de investigación que rodea el camino, a los que ha denominado «factorías de conocimiento que promueven la transformación social».