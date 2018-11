Metal tradicional y progresivo Beyond Creation, la banda cabeza de cartel del programa del viernes. El Centro Cultural Larratxo acoge mañana y el sábado el VII Zombie Jaialdia | La primera edición de este festival heavy se celebró en 1991 en el Guardetxe de Urgull YOLANDA SÁNCHEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 15 noviembre 2018, 06:43

La afición metal tiene una cita ineludible este fin de semana en el C.C. Larratxo. El Zombie Jaialdia celebrará mañana y el sábado su séptima edición con un cartel de grupos destacados de heavy tradicional y progresivo a nivel local, estatal e internacional. La banda canadiense Beyond Creation, una de las referencias mundiales del death metal técnico progresivo, será el plato fuerte del viernes. Realiza su primera gira como cabeza del cartel en la península y ofrecerá su primera actuación en Euskadi. Por su parte, el conjunto Tygers of Pang Tang, leyenda de la música metal inglesa, cerrará la velada del sábado dentro de su gira 40 aniversario. La representación nacional correrá a cargo de los vizcaínos Kauce o los barceloneses Daeria.

La séptima edición de este festival metalero se divide en dos jornadas; la de mañana, centrada en la fusión del rock progresivo y metal con variantes como thrash metal o death metal, y la del sábado, esencia del metal popular de los 80. El grupo canadiense Brought by Pain abrirá el festival con canciones como 'The Dreamer's will' y 'Crafted by Society'. Los estadounidenses Entheos se mueven en un estilo black metal con largos desarrollos instrumentales y presentarán los temas de su último disco publicado el año pasado, 'Le Zahir'. Los franceses Gorod animarán el ambiente hasta la actuación estelar de Beyond Creation.

«Mañana disfrutaremos de los ritmos más cañeros, con una de las bandas más importantes del panorama progresivo, Beyond Creation, y con un grupo muy esperado aquí, Gorod, ya que numeroso público francés viene al festival», señala Txarly Maestre, uno de los responsables del mismo. Las cuatros agrupaciones viajan juntas de gira por nuestro país. El concierto de San Sebastián será la última visita tras su paso por Barcelona y Madrid.

El programa Mañana A las 19. Grupos: Brought by Pain, Entheos, Gorod y Beyond Creation. Sábado A las 20. Grupos: The Hellectric Devilz, Kauce, Daeria, Lionsoul y Tygers of Pang Tang Lugar C.C. Larratxo Entradas 23 &euro (18&euro anticipada).

La programación del sábado arrancará, a las 19 h, con la formación de Bayona The Hellectric Devilz, creada en mayo del año pasado con marcado estilo trash, punk, heavy y rock. A continuación, el público de la sala polivalente del C.C. Larratxo disfrutará de una pequeña representación del rockmetal vasco con los vizcaínos Kauce, que conmemoran este año su décimo aniversario con la publicación de un nuevo álbum.

La noche avanzará con los sonidos de los barceloneses Daeria y Linsoul. Los veteranos Tygers of Pang Tang tocarán por primera vez en una sala de Euskadi. El quinteto inglés fue uno de los impulsores del movimiento Nwobhm (New Wave of British Heavy Metal), que se desarrolló desde finales de los 70 y principios de los 80 en Inglaterra junto a otras bandas como Iron Maiden o Def Leppard. Lograron popularizar el heavy metal en las emisoras de radio y entre el público en general.

Los orígenes

Zombie Jaialdia nació en 1991 de la mano del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Donostia como una actividad alternativa dentro de este evento cultural. «Varias personas vinculadas al mundo metal queríamos organizar en otoño un festival musical diferente en la ciudad. Surgió la oportunidad de colaborar con el festival de Cine Fantástico y de Terror y, así, lanzamos Zombie Jaialdia. Tras 4 años de organización conjunta, decidimos seguir por separado los proyectos», dice Maestre.

Los promotores de este festival se muestran contentos de la calidad que ha alcanzado este encuentro y destacan que las claves de este éxito se basan en tres pilares: «alto nivel musical, buen ambiente y buen precio». Del mismo modo, comentan que cerca del 70% del público asistente proviene de otras comunidades autónomas o países, principalmente, de Francia.

«En los últimos años, estamos comprobando gratamente que el público acude desde primera hora a los conciertos. Antes, venían a ver en general a los grupos cabeza de cartel. Esta circunstancia ayuda a crear más ambiente e impulsar el festival», explica.

Otras citas reseñables en el calendario metalero guipuzcoano son los festivales Altzatarock y Gabonak in Hell Fest el 1 y 14 de diciembre, respectivamente, en el C.C. Larratxo y la fiesta aniversario EMTE el día 8 en la sala Niessen.