José María realiza una cata de vino en Igeldo. IVAN MONTERO

José María Jiménez Fuentes

«El mercado está desafiante y le afecta hasta el volcán Sundhnúkur»

El día de la borrasca 'Benjamín' hubo feria gastronómica en Igeldo

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:42

El señor Heguijuela, representante de Arctic Saga, bacalaos de Islandia, llegó en el último momento a la cata de sus productos organizada pasado ya el ... mediodía, entrando ya la sobremesa, en el hotel Monte Igeldo en el marco de la Feria Gastronómica a la que panaderos, charcuteros, patateros, bodegueros, baristas habían sido convocados por Urremai, el Templo Gourmet que, constituido en agosto pasado, agrupa a cuatro empresas con galones en el universo de la distribución de bebidas, alimentos y otras delicias: Azkue, Fernando Peña, Ahoan y Usapal, alguna de ellas creadas hace mucho tiempo por gentes tan preclaras como los hermanos Begiristain Puertas o José Mari, del Urola. El delegado bilbaíno de los bacaladeros islandeses estaba atrapado en la A-8 porque mientras en Igeldo hablábamos de viñedos viejos como de quince generaciones, la borrasca 'Benjamín' se enroscaba sobre la autopista y las autovías

