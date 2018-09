MENORES Y ALCOHOL Dos agentes de la Guardia Municipal patrullan por la noche en la Parte Vieja. / SARA SANTOS Crónica municipal de la semana Dos tiendas serán sancionadas por vender bebidas a adolescentes con multas de 2.000 a 10.000 euros | AINGERU MUNGUÍA Domingo, 2 septiembre 2018, 10:07

Los abusos y las agresiones sexuales enturbiaron la Semana Grande y también obligaron a reflexionar sobre la proliferación de botellones en el entorno de la Zurriola y sobre la conveniencia de organizar la Disco Festa en las terrazas del Kursaal. No hay de momento conclusiones sobre la idoneidad de esta ubicación para celebrar eventos nocturnos que congreguen a menores de edad. En lo que sí hay acuerdo es en que no se debe aflojar, sino más bien lo contrario, la presión sobre la venta de alcohol a quienes no han cumplido los 18 años. La Guardia Municipal ofreció esta semana datos del dispositivo especial que puso en marcha durante la Aste Nagusia y que dieron lugar a 41 actas administrativas. Esto se traducirá en sanciones a los jóvenes y multas de gran envergadura a los establecimientos «que se lucran a costa de la vulnerabilidad de nuestra juventud», según señaló el concejal de Seguridad, Martin Ibabe. Dos de las multas recaerán sobre tiendas ubicadas en el entorno de la Zurriola que vendieron alcohol a menores de edad, una de ellas además reincidente, lo que les acarreará desembolsos de entre 2.000 y 10.000 euros. Otros dos establecimientos serán sancionados por vender alcohol fuera del horario permitido (22 horas). Un dispositivo similar se desplegará hoy y el próximo domingo para evitar los botellones en Urgull.

Rechazada la protección de villa Saga

Esta semana también conocimos que villa Saga, una construcción de Ategorrieta diseñada por Pedro Gaiztarro en 1923 y posteriormente reformada en 1973 por Ramón Gabarain, que nunca ha estado protegida por la normativa municipal, tampoco será calificada como Bien Cultural por el Gobierno Vasco. La agrupación Áncora lo había solicitado para evitar el derribo, dado que su actual propietario quiere desarrollar su propio proyecto residencial. El Departamento de Cultura ha concluido que esta construcción «no reúne valores suficientes» para su catalogación. El Ayuntamiento levantará en los próximos días la suspensión de la licencia de derribo.

Hotel con vistas a la catedral

Si la semana anterior DV desveló que una promotora quiere convertir el Palacio de Vastameroli, una mansión del paseo de Francia, en un alojamiento turístico, el viernes conocimos que en unos días comenzarán las obras para hacer realidad un hotel de 50 habitaciones en la esquina de la calle San Martín con Fuenterrabía. Mugaburu S.L., concesionario del mercado San Martín y gestor de cinco parkings de la ciudad, ha invertido 22 millones de euros en este proyecto. Los edificios están protegidos y, por tanto, se vaciarán por dentro, pero mantendrán sus fachadas. La tienda Loewe, ubicada en la planta baja, abrirá por última vez el día 12. La firma pone fin, de esta forma, a una historia de 70 años en la ciudad.