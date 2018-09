El mejor pelotón de la ciudad El equipo ciclista de DonostiBerri, durante un entrenamiento en el paseo de La Concha. / LOBO ALTUNA DonostiBerri, única escuela ciclista de San Sebastián, busca un patrocinador para comenzar la temporada con buen pie | IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 4 septiembre 2018, 08:36

Lejos de los focos del fútbol y la Real Sociedad, el ciclismo es uno de los deportes que más solera tiene en nuestra ciudad. Donostia, en particular, siempre ha estado vinculada a citas de gran calado; desde dos mundiales, a la salida del Tour, como a la cita anual de la Vuelta a Gipuzkoa. Pero la pregunta es si hay motivos para pensar que tenemos corredores que recuperen para el futuro esa referencia que desapareció cuando Euskaltel dejó el pelotón. La respuesta es sí.

Tras su fundación en 1992, la escuela ciclista del Donosti Berri Txirrindulari Eskola está formada por numerosos aficionados al ciclismo que en su día defendieron los colores del club y que hoy dedican parte de su tiempo libre a transmitir su pasión por este deporte a los chavales y chavalas de Donostialdea. Hasta hace poco, varias escuelas en la zona daban fe de la buena salud del ciclismo en la base, pero entre la falta de jóvenes interesados en hacer ciclismo y la ausencia del relevo generacional en la gestión de equipos y los clubs, la de Donosti Berri se convierte en la única escuela ciclista en la capital que da oportunidad de competir en carretera, pista o ciclocros a chicos y chicas que tienen entre 12 y 18 años. Esta temporada tendrán en torno a 40 jóvenes ciclistas.

Por desgracia, para este tipo de clubes, la búsqueda de un patrocinador principal se convierte en una quimera al inicio de cada temporada. Charlamos con Ander Markina, representante de Donosti Berri a lo largo de estos últimos años y que ya anuncia que este será su último. «Estamos buscando un patrocinador principal para esta próxima temporada. Por suerte, hemos podido mantener dos sponsors más pequeños gracias a la colaboración de los padres de algún que otro alumno, pero con eso no llegamos. Además, vamos un poco tarde. Esto teníamos que tenerlo gestionado ya desde comienzos del verano, pero por una cosa u otra se ha ido demorando. Hay que tener en cuenta también que una vez conseguido un sponsor, la equipación y demás material deportivo tarde unas cuantas semanas en llegar. Cuanto antes consigamos un padrino, mucho mejor para nosotros».

«Hemos podido mantener dos sponsors más pequeños, pero con eso no llegamos»

Markina tiene en mente otro tipo de modelo de gestión para Donosti Berri que le gustaría que se implantase en un futuro cercano. «Siempre he creído y confiado en un modelo de autogestión, sin grandes patrocinadores y sí con pequeños sponsors, de tal manera que, si uno falla, otros pueden acudir al rescate. Pero por el momento no es viable, es un modelo que requiere de muchísimo tiempo y dedicación. Por ello confiamos en encontrar un patrocinador potente».

Educación sobre dos ruedas

El objetivo que persigue este club ciclista no está únicamente centrado en lograr títulos y éxitos en el mundo de las dos ruedas, también está muy sensibilizado con la ayuda social y la seguridad en carretera. A comienzos de año pusieron en marcha una iniciativa para concienciar a la sociedad mediante una campaña de publicidad en la que unas pegatinas fueron el medio idóneo para hacer llegar a conductores el mensaje de que no están solos en la carretera. 'Errepidea partekatu' es el lema que se podía leer en las pegatinas. «Dentro del mundo del deporte, nosotros queremos posicionarnos en la rama educativa. Así como otros equipos ciclistas salen a la carretera de forma individual -quizá porque no tengan gente suficiente- nosotros desde cadetes salimos como un equipo, respetando todas las señales de tráfico y con un coche de apoyo a sus espaldas», asegura Markina.