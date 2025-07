La mayoría de jóvenes donostiarras comienzan a consumir sustancias con 13 años

Jorge F. Mendiola San Sebastián Lunes, 28 de julio 2025, 19:11 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

La prevención es fundamental en la lucha contra las drogodependencias y el Ayuntamiento ha decidido volcar sus esfuerzos en impedir que los más jóvenes se inicien en el consumo de sustancias adictivas. El Plan Local de Prevención de Adicciones 2023-2027 parte de un diagnóstico de base que permite conocer la realidad sobre el uso de drogas en la ciudad para, con esos datos, implementar las acciones y medidas necesarias para evitar que la población donostiarra caiga en este laberinto.

En un estudio realizado en una treintena de centros educativos, un total de 5.412 alumnos, mayoritariamente entre 12 y 18 años, se han sincerado respecto a su relación con diferentes sustancias. Los resultados son reveladores, como que la gran mayoría de los jóvenes que se inician en el consumo de drogas lo hacen entre los 13 y los 16 años.

En general, un 46,3% de los encuestados ha probado el alcohol y un 38,3% lo ha consumido en el último mes, dato que denota un consumo más habitual. El consumo femenino es diez puntos superior al masculino. Si se analizan consumos excesivos, una de cada cinco mujeres admite beber más de diez unidades (siendo una unidad un vaso de vino, una caña de cerveza o un chupito de alta graduación) por uno de cada seis hombres. Además, el porcentaje de mujeres que han probado el alcohol es mayor que el de los hombres en todas las franjas de edad, siendo superior en 2,5 y 8,1 puntos a los 13 y 14 años respectivamente, edades clave en el inicio del alcohol, cuya media se establece en 14 años y un mes. Con estos datos en la mano, puede concluirse que un 3,6% de las personas investigadas tiene riesgo de adicción.

El 53,1% dice que bebe alcohol para olvidar los problemas, un 41,4% para sentirse más integrado y un 37% para ligar

Al preguntarles quién les ofreció el primer trago, destacan su grupo de amigos y amigas (51,6%), seguido de por elección personal (30,4%) y la familia (18,1%), ya sean madre, padre, hermanos u otros familiares. Conocer la razón por la que beben también es importante. Las respuestas más repetidas son para pasar un buen rato, divertirse y disfrutar a tope (64,7%), para olvidar los problemas y pasar de todo (53,1%), porque lo hacen los amigos o amigas (51,6%), para tener sensaciones nuevas (43,6%), para sentirse más integrado en el grupo (41,4%), para colocarse o emborracharse (41,3%), para relacionarse mejor (40,1%) y para ligar (37%).

En materia de prevención también es clave saber los motivos para no consumir alcohol: porque daña la salud (45,4%), porque no quiere, sin más (15,3%), por los riesgos (12,9%), por la pérdida de control que conlleva (9,7%), porque no lo necesita para pasarlo bien (5,4%), por si le pillan sus padres (5,2%) y por los efectos molestos (2,3%).

En cuanto al tabaco, un 26,1% de los estudiantes que han participado en el estudio lo ha probado, un 16% lo ha consumido en el último mes y un 7,1% fuma casi todos los días. Los cigarrillos electrónicos han sido utilizados por un 33,3%, más por hombres que por mujeres. Si se compara a quienes han probado el tabaco por edades, a partir de los 14 años se produce un salto cuantitativo importante, pasando del 15,8% a los 14 años al 26,2% a los 15 años. En el caso de las personas que fuman tabaco a diario o casi a diario, la tasa femenina supera a la masculina en todos los tramos de edad.

En el capítulo de las sustancias ilegales, el cannabis es la droga más extendida. Un 15,7% de los encuestados lo ha probado en alguna ocasión (16,5% de los hombres y 15% de las mujeres) y un 7,8% lo ha consumido en el último mes, con diferencias de género del 8,3% en los hombres y del 7,1% en las mujeres. Un 7% manifiesta que fuma porros casi todos los días. Los hombres que prueban el cannabis son más numerosos en la mayoría de los tramos de edad que fijan el consumo habitual excepto entre los 17 y los 19 años.

Las mujeres creen que las drogas más peligrosas son los alucinógenos y el cannabis; los hombres, casi todas las ilegales

El contexto para consumir esta droga es variado. Un 12,5% contesta que lo hace cuando está de fiesta, un 11,2% cuando está con sus amistades, un 4,1% cuando está contento, un 3,7% cuando está solo, otro 3,7% cuando tiene problemas personales, un 1,7% cuando no sabe qué hacer y un 1,3%, cuando se siente inseguro.

Speed, cocaína, éxtasis...

Por último, se les preguntaba si han probado en alguna ocasión en su vida otras sustancias como speed, cocaína, alucinógenos (LSD, tripis, monguis o setas alucinógenas), ketamina, éxtasis, inhalantes (pegamentos, sprays), heroína o psicofármacos. La más probada y consumida tanto por hombres como por mujeres son precisamente estos últimos (7,1%), cifra que duplica al resto de estupefacientes.

Si la referencia es haber consumido en los últimos 30 días, los porcentajes caen drásticamente, con los psicofármacos de nuevo en cabeza (3,6%) y más en mujeres que en hombres. El resto de sustancias tienen un consumo muy limitado y no llegan al 1%, siendo los inhalantes y los alucinógenos (monguis o LSD), la ketamina y la cocaína los más altos.

La percepción de riesgo del uso de las diferentes drogas, con independencia de haberlas probado o consumido, es mayor con la cocaína y la heroína (84%-86%), seguido a distancia por el éxtasis (70%), el speed y los alucinógenos (65%). El cannabis es peligroso para algo más de seis de cada diez alumnos (64,8%), para el 10% tiene poco o ningún riesgo y para el 20,6% tiene un riesgo medio. La peligrosidad de las bebidas energéticas –por las que también se interesa el estudio– es muy baja (9%), no teniendo casi riesgos para el 68%. La percepción de riesgo alto varía en función del género: para las mujeres, las sustancias más peligrosas son el cannabis y los alucinógenos y para los hombres, todas las drogas ilegales.

Según explica el concejal del PSE Iñigo García, la labor de prevención del Ayuntamiento «se desarrolla principalmente en los centros escolares, con talleres para estudiantes y padres en las que el profesorado juega un papel fundamental». La asociación Agipad se encarga de esta tarea.

Temas

Heroína

Drogas

Consumo

Mujeres

Cocaína

Tabaco

Botellón

Comenta Reporta un error