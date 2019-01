Unos mayores con mejor salud Las conferencias vuelven a Tomasene como en anteriores ediciones de las Jornadas de Salud de Altza. El ciclo '¡Mayores de cuidado!' se desarrollará durante los meses de enero, febrero y marzo El C. C. Tomasene acoge esta semana distintas actividades sobre bienestar YOLANDA SÁNCHEZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 29 enero 2019, 08:52

El programa Plus 55, Donostia Kultura y el C. S. de Altza desarrollaron en 2007 sus primeras jornadas de salud, un evento que se ha celebrado ininterrumpidamente cada enero en el Centro Cultural Tomasene. Con algunos cambios. Se ha sustituido el nombre de 'Jornadas de salud' por el de '¡Mayores de cuidado!' y han ampliado sus sesiones a varios meses al año, de momento, hasta marzo. Desean impulsar la participación activa de las personas en su salud e incidir en la importancia de cuidar tanto el físico como las emociones para un bienestar más completo. El ciclo arrancó ayer con un video fórum y se prolongará hasta mañana miércoles. Se incluye también una conferencia sobre autocuidados y un taller en relación a las emociones.

La película de animación 'Del revés' (2015) inauguró ayer el primer encuentro del año. El filme describe de forma metafórica las emociones básicas y sus cometidos, así como el funcionamiento del cerebro, la memoria y los recuerdos a través de las aventuras de una joven de 11 años que acaba de mudarse a una nueva ciudad con su familia. «En general, disponemos de bastante información básica sobre el cuidado de nuestro cuerpo (enfermedades, prevención...). Pero el bienestar se compone de su buen estado físico como anímico. Las emociones nos ponen en marcha para funcionar. Debemos prestarles también atención y cuidarlas para que nuestra salud sea buena», señala la psicóloga Nagore Vázquez, quien impartirá mañana el taller 'Cuido mis emociones'. Tras la proyección de la película, hubo un debate con los asistentes.

El programa Lugar C. C. Tomasene, 18 h. Hoy charla 'Cuido mi cuerpo. Toma las riendas de tu salud antes de entrar en la consulta', con Rafael Rotaeche (médico C.S. Altza) y Lourdes Albizuri (enfermera C.S. Altza) Mañana charla 'Cuido mis emociones: Siento luego existo', con Nagore Vázquez (psicóloga).

El médico de atención primaria Rafael Rotaeche y la enfermera Lourdes Albizuri del centro de salud de Altza ofrecerán hoy la conferencia 'Cuido mi cuerpo. Toma las riendas de tu salud antes de entrar en la consulta'. El encuentro incidirá en el autocuidado y la actitud proactiva de los pacientes en la gestión de su salud. Estas dos ideas están muy ligadas a la filosofía de las actividades. «La implicación de las personas es fundamental en este proceso. Se darán consejos básicos para que las visitas al ambulatorio sea más eficaces: qué documentación precisamos, cómo concretar nuestros problemas y dudas... En definitiva, cómo prepararnos para no salir de la consulta sin respuestas o sin entender lo que nos han explicado los sanitarios», comenta Maider Jericó, responsable de Plus 55 en Altza. Además, informarán de los cambios organizativos del centro de salud altzatarra. Se trata de un programa piloto de Osakidetza que asigna un administrativo de referencia a cada paciente según su médico y enfermera para mejorar la asistencia y coordinación de los profesionales. La recepción ha sido modificada para adaptarse a este nuevo sistema. Cada número de mostrador corresponderá a un médico de familia y su enfermera.

Las emociones

La tercera y última actividad de este mes será mañana, con el taller 'Cuido mis emociones: siento, luego existo', a cargo de la psicóloga Nagore Vázquez. Continuará con el tema de las emociones y su relación con el bienestar. «Nacemos con emociones básicas (alegría, tristeza, enfado...) que nadie nos enseña a gestionar. Aprendemos poco a poco a medida que vamos creciendo. Estas emociones se van uniendo a otras más complejas como el orgullo, la culpa... Si no se controlan bien, redundan en nuestra salud (ansiedad, depresión...) y, no sólo a nivel particular, sino también social (cómo me relaciono con otras personas ) y espiritual (mis valores, objetivos...)», añade Vázquez. En el taller se trabajarán esos estados de ánimo y se ofrecerán consejos para una buena salud emocional. En el caso de las personas mayores, la nueva etapa ofrece tiempo para reflexionar y trabajar su lado más social. Los nuevos mayores son «más activos y conscientes de la necesidad de prestar atención a su estado emocional». Insiste en los beneficios de gestionar bien las emociones y potenciar sus aspectos positivos.