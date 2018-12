Mary Poppins sobre el hielo

'Chinchibiri chinchibiri' o más propiamente 'Chim chim-in-ey, chim chim-in-ey', la fascinante música de la película 'Mary Poppins', volverá a escucharse estas Navidades, en este caso, en el Palacio de Hielo Txuri Urdin de Donostia. Será con motivo de la gala de Navidad del club de patinaje Txuriberri de Donostia. Han preparado el espectáculo 'Mary Poppins on ice', en el que participan 70 niños y niñas y jóvenes de 6 a 20 años.

«El año pasado también la representamos y repetimos con el tirón nueva película sobre Mary Poppins», explica Myriam Ramos, miembro de la junta directiva del Txuriberri y encargada este año de la gala junto con Esther Alba. «Todos los años en Navidad hacemos una gala. Hemos hecho Aladdin, El viaje de Santa Claus, Navidades terroríficas o funciones con música de películas. Llevamos unos 10 años con esto».

Las funciones Lugar Palacio de Hielo Txuri Urdin, a las 21 horas. Funciones Viernes 28 y sábado 29 de diciembre y viernes 4 de enero. Precio 15 euros.

La función consta de dos partes de 45 minutos cada una, con un descanso en medio de 20 minutos. Empieza a las 21 horas y las puertas se quieren abrir a las 20:30, «para que la gente se vaya sentando y empezar puntuales».

Hay gente del público que repite todos los años porque el espectáculo les gusta. «Es algo distinto ver a los niños patinar sobre las músicas de 'Mary Poppins'. Es muy bonito».

Para poder utilizar la música de la película han contactado con la SGAE. «Nos marcan las entradas y luego les damos un porcentaje de cada una».

En el descanso se venden boletos y se realizan sorteos. Hay vales de La Perla, de cena en el Amara Plaza, y lotes de productos vascos de Kutixik. Son regalos de los patrocinadores del club.

Padres involucrados

El patinaje artístico es un deporte individual y bastante competitivo. «Nos parece bueno para los niños que trabajen juntos y haciendo coreografías en equipo. Se compite de forma individual en los campeonatos. En estos espectáculos, trabajan muchísimo y es una maravilla verlo. Los padres vamos detrás. Hacemos los decorados, el vestuario... y la gala es una forma también de financiar al club, porque es un deporte muy caro. Hay que pagar el hielo, que es muy caro, los entrenadores, los viajes...».

Por la ley vasca del deporte, en las competiciones de escolares los patinadores tienen un permiso especial. «Es un deporte en el que se empieza muy joven y se termina muy pronto. Los prebenjamines y benjamines participan solo en San Sebastián y a modo de exhibición. No toman parte en la competición. Se empieza a competir en la liga Norte, a partir de los 8 años, y en campeonatos nacionales, la Diputación les deja con 11 ó 12 años».

Myriam Ramos llegó a la junta directiva del Txuriberri como madre de una patinadora. «Al final somos los padres los que estamos en la junta directiva. Es un club muy pequeñito, con 55 patinadores. En el espectáculo llegamos a 70 participantes con los niños que están en las escuelas de patinaje y aún no forman parte del club. Hay patinadores de todas las edades y niveles. Una pareja va este año al campeonato de España absoluto».

La hija de Myriam tiene 9 años y lleva 4 en el Txuriberri. Myriam entró en la junta en abril del año pasado. «Es un deporte que engancha», dice. «Cuando los niños entran y les gusta es muy difícil dejarlo. Es algo muy duro. Los chavales están todo el día repitiendo ejercicios para que algo les salga y se dan muchos golpes. En un salto que no te sale te caes un montón de veces y caerte en el hielo es muy duro. A mi hija le pregunto muchas veces por qué lo hace. Me responde que no sabe, pero que le gusta mucho. Y es que cuando te sale algo estás muy orgulloso. Si les gusta algo no les puedes decir que no. Hay que ponerse, remangarse y colaborar en lo que haga falta».

Aparte de la tarea de padres y madres, se contrata la iluminación y el sonido. El coreógrafo es Jonathan Levers. Myriam anima a ver la película 'El regreso de Mary Poppins' que hoy se estrena para ambientarse en la historia.

El club Txuriberri tiene más de 20 años de historia. Se fundó tras la separación del club de hockey. Antes, el club Txuri Urdin incluía, además de hockey, patinaje y curling. Con la separación, el patinaje sobre hielo y el curling pasaron al Txuriberri. «La forma de financiación de estos deportes es muy distinta y por eso se separaron».