María Kala's, 10 años creando belleza

Celebrar una década de vida en el mundo del comercio local es todo un hito. Lo hace María Kala's, un espacio en el corazón ... de Donostia que cumple 10 años compartiendo elegancia, creatividad y estilo con quienes buscan mucho más que un simple producto. Desde su apertura en la calle Easo 8, María Kala's se ha consolidado como una tienda de referencia en regalos, decoración y detalles exclusivos para el hogar y la mesa.

Su propuesta va más allá de vender objetos: ofrece experiencias a través de piezas seleccionadas con mimo, que transmiten armonía, delicadeza y un gusto refinado. En estos diez años es su capacidad de mantenerse firme en un contexto comercial lleno de cambios, apostando por la calidad, la cercanía y la autenticidad. La confianza de su clientela y el carácter exclusivo de sus propuestas han convertido a Maria Kala's en un lugar imprescindible para quienes valoran el detalle y la elegancia en Donostia.

El jueves celebraron no solo sus diez años de trayectoria, sino también el impacto positivo que ha tenido en la ciudad: embelleciendo hogares, inspirando momentos especiales y mostrando que el comercio local puede ser un auténtico motor de estilo y buen gusto.

María Cruzado, dueña de María Kala's quiere agradecer a todos los clientes, a los que van al comercio, a los que le paran por la calle para decirle que la ven por instagram, a los que entran simplemente para decirle lo bonita que está la tienda, ella se queda con eso y con quienes están junto a ella en los momentos buenos y en los malos.

Para celebrar este cumpleaños contó con el apoyo de Shops Donostia, Heineken, Tortillas Zabaleta, Agas Emapanadas, Radio Rebelde y a Lorea Party por su decoración con globos que nunca falla.

Estuvieron numerosos amigos, clientes y cómo no, familia. Sus hijos Natalia y Adrián con su esposa María Muñagorri. José Muñagorri y su esposa Ana Guinea, el notario Javier Oñate y su esposa Eva Díaz, Gonzalo Lapazarán y Claudio Munoa de Joyería Munoa, Nerea de Calzados Nerea, Pili Jiménez de Muchas Telas, Miriam de Bombones Maitiana, Beatriz Etxenike de Zarza Boutique, Irune de Zubiaurre de Up to You, la conocida influencer Eloisa Patat, Ricardo Lanchares de Farmacia Lanchares, Cecilia Bronte de Farmacia Bronte junto a su esposo Gonzalo Retana de Retana ingenieros, Jaione Azkona del grupo Tomé inmobiliaria, la historiadora Lola Horcajo, Mónica Otxotorena, Jorge Iseba del bar Aitana, Mikel Colino de Nacca Cycling, Fer de Clínica Dental Rodríguez Lacasa, amigos como Arantxa, Joseba Ormazabal, Mikel Zulueta, Javier Ibarda, Juan Luis Larrea, Iñigo Moro, Beatriz Gutiérrez, Mila, Txema y Pilar, José Azkona y su mujer Ana, Lourdes Gago, Javi y Elena y Yolanda García de FMG.