Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tienda Kala's reunió a numerosos clientes y amigos en la fiesta de su décimo aniversario.

Gente de la ciudad

María Kala's, 10 años creando belleza

La tienda de regalos, decoración y detalles exclusivos para el hogar situada en la calle Easo 8 está de aniversario

Joti Díaz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:27

Celebrar una década de vida en el mundo del comercio local es todo un hito. Lo hace María Kala's, un espacio en el corazón ... de Donostia que cumple 10 años compartiendo elegancia, creatividad y estilo con quienes buscan mucho más que un simple producto. Desde su apertura en la calle Easo 8, María Kala's se ha consolidado como una tienda de referencia en regalos, decoración y detalles exclusivos para el hogar y la mesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  4. 4 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  7. 7

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  8. 8

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9 El espectáculo natural a un paso de Gipuzkoa: una cascada de 222 metros ideal para hacer senderismo
  10. 10

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco María Kala's, 10 años creando belleza

María Kala&#039;s, 10 años creando belleza