San Sebastián

Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia

La bajamar del mediodía deja al descubierto el fondo marino, con un gran manto de piedras sobre Ondarreta

L. Ochoa

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:38

El litoral de Gipuzkoa vive estos días uno de los fenómenos naturales más espectaculares, las mareas vivas. Su origen se encuentra en la alineación del sol, la tierra y la luna durante la luna nueva y la luna llena, como la de esta semana, lo que provoca pleamares y bajamares más altas y bajas de lo habitual. Aunque es un fenómeno que acontece todos los meses es en marzo y septiembre cuando son especialmente extremas por los equinocios. Esto hace que las cotas mareales alcancen picos máximos y mínimos, lo que provoca, en este último caso, que queden al descubierto zonas costeras que normalmente permanecen ocultas bajo el agua.

De esta forma, este martes las mareas, que en la primera mitad del día han alcanzado máximos de 4,5 metros y mínimos de 0,5 metros, han transformado el paisaje costero. Así, durante la bajamar ha quedado al descubierto el fondo marino mientras que la pleamar ha sumergido zonas a las que habitualmente el agua no suele llegar.

En Donostia, el Ayuntamiento de San Sebastián ha aprovechado las mareas vivas para llevar a cabo esta noche un nueva tanda de recogida de piedras en la playa de Ondarreta y devolver también al arenal del Antiguo 90 toneladas de arena que se retiró en agosto pegada a los cascotes.

Bañistas y paseantes han podido comprobar de primera mano esta nueva imagen de la playa que sumada a la bajamar ha dejado preciosas estampas, tal y como se puede comprobar en la galería de fotos que acompaña a esta información. En el lado oeste del arenal, en el lado del Tenis, una gran manto de piedras y rocas se ha abierto paso casi hasta la isla Santa Clara. Mientras, en el otro extremo de la playa, las piedras sobre la arena han permitido contemplar una inusual imagen del Pico del Loro.

Con el paso de las horas, el mar irá recuperando el terreno perdido hasta que la pleamar de las 18.34 horas borre por completo este escenario. Mañana habrá una nueva oportunidad para disfrutar del espectáculo de las mareas vivas, sobre todo con la bajamar de las 12.58 horas.

