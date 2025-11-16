La marcha de Katxalin convierte Donostia en un gran abrazo solidario vestido de rosa

Undécima edición y, año tras año, más relevante. La marcha solidaria de Katxalin ha vuelto a llenar este domingo las calles de Donostia de ... color rosa y de un espíritu entusiasta que se respiraba desde primera hora. Minutos antes de la salida, Alderdi Eder era un pequeño hervidero de grupos, familias y cuadrillas que ultimaban los preparativos: pañuelos anudados, dorsales colocados a toda prisa y las primeras instantáneas de una jornada que muchas participantes viven ya como un ritual. «La excusa es, además de no cansarnos de pedir más investigación, estar juntas», decía Pilar Domínguez, vecina de Altza y ya curada de un cáncer de mama.

El ambiente ha sido, sobre todo, participativo. Aquí nadie corre para ganar, sino para acompañar. Entre los asistentes se mezclaban mujeres que han pasado por un proceso oncológico, otras que lo transitan ahora, profesionales sanitarios, amigas que se apoyan mutuamente y muchas personas que acudían en recuerdo de alguien. A ratos, la marcha parecía una mezcla serena entre celebración y reivindicación, con conversaciones suaves y algún aplauso espontáneo en los tramos más emotivos del recorrido.

El itinerario, de unos cuatro kilómetros, ha sido accesible y amable, pensado para que cualquiera pudiera sumarse, lo que ha favorecido la participación de personas de todas las edades. Llamaban la atención las familias con niños pequeños —muchos con camisetas personalizadas o mensajes escritos a mano— y hasta perros con diseños rosas que se han paseado por las principales calles de la capital guipuzcoana. También se veían grupos de amigas y compañeros de trabajo que aprovechaban el paseo para reforzar ese sentimiento de comunidad que caracteriza a esta cita. Todos volcados en la causa, cada uno con su propia historia de superación.

Antes del pistoletazo de salida, un calentamiento colectivo dirigido por Oliber Nestar, director de Eureka Dance, ha contribuido a animar el ambiente. Y al finalizar la marcha, la música y una breve sesión de baile han prolongado la atmósfera festiva frente al Ayuntamiento de Donostia. Aun así, la organización insistía en que, más allá del buen ánimo de la jornada, el objetivo sigue siendo claro: mantener el apoyo a la investigación que desarrolla BioGipuzkoa en torno al cáncer de mama, un recordatorio del porqué de esta cita anual.