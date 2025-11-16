Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La marcha de Katxalin a su paso por el Boulevard este domingo en Donostia. DV

La marcha de Katxalin convierte Donostia en un gran abrazo solidario vestido de rosa

Miles de personas han participado este domingo en una jornada que vuelve a volcarse con la investigación del cáncer de mama

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:07

Undécima edición y, año tras año, más relevante. La marcha solidaria de Katxalin ha vuelto a llenar este domingo las calles de Donostia de ... color rosa y de un espíritu entusiasta que se respiraba desde primera hora. Minutos antes de la salida, Alderdi Eder era un pequeño hervidero de grupos, familias y cuadrillas que ultimaban los preparativos: pañuelos anudados, dorsales colocados a toda prisa y las primeras instantáneas de una jornada que muchas participantes viven ya como un ritual. «La excusa es, además de no cansarnos de pedir más investigación, estar juntas», decía Pilar Domínguez, vecina de Altza y ya curada de un cáncer de mama.

