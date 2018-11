La maleza se hace fuerte en San Sebastián Los alcorques en la zona de Pagola presentaban este aspecto hacía una semana, con hierbas que alcanzaban casi el metro de altura. Las quejas de ciudadanos se acumulan mientras el Ayuntamiento se afana en encontrar alternativas eficaces para mantener bien los parques y jardines | La prohibición de usar glifosato como herbicida complica el control de las malas hierbas DANI SORIAZU Lunes, 5 noviembre 2018, 16:36

Aceras invadidas por la maleza, alcorques llenos de hierbas que alcanzan el metro de altura o jardines en los que parece que no pasan los servicios de poda y limpieza. Pero nada más lejos de la realidad. Las brigadas encargadas de esta tarea siguen trabajando como siempre, pero con una complicación añadida: la eliminación del uso del glifosato, un herbicida muy eficaz y para el que no se termina de encontrar alternativa igual de efectiva.

Según explica el concejal de Vías Públicas, Miguel Ángel Díez, el glifosato es uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial, aunque sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente han hecho que se esté cuestionando su uso cada vez con más fuerza. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, lo tiene clasificado como «probablemente cancerígeno para los seres humano».

La Unión Europea renovó en noviembre de 2017 la licencia para su uso, que caducaba el 31 de diciembre de dicho año, hasta 2022, en medio de una fuerte oposición de la opinión pública y con el voto en contra de varios países que optaban por la prohibición. A pesar de la renovación de la licencia para su uso y como ya se ha hecho en numerosas ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona y Sevilla, en San Sebastián se ha renunciado al uso del glifosato en los parques y jardines públicos desde el pasado 1 de enero.

«Esto ha supuesto un crecimiento descontrolado de la vegetación en caminos, macizos y alcorques y la necesidad de buscar alternativas factibles al uso del este herbicida», reconoce Díez. Durante las últimas semanas los buzones de quejas y sugerencias del Ayuntamiento se han llenado de comentarios de este tipo. Muchos ciudadanos coinciden en que esta situación está propiciando la aparición de ratas o serpientes en algunos puntos.

Fue el Partido Popular quien se hizo eco de las quejas por este motivo en la última Comisión de Espacio Público. Según el edil de esta formación, Txema Murguiondo «vecinos de casi todos los barrios de la ciudad están denunciando la aparición de roedores» y señaló que incluso algunos de ellos aseguran «haber contratado por su cuenta labores de limpieza y mantenimiento en zonas propias de viviendas y fincas adyacentes, ante la grave situación creada».

En este sentido, apuntó a que las denuncias de los ciudadanos por estos motivos se han constatado en los barrios de Intxaurrondo, Miramon, Aiete, Pagola, Morlans, Antiguo, Amara, Centro, Berio, Altza y Egia. «Eso da buena muestra del problema al que hacemos alusión», apuntó Murguiondo.

Según explica el Díez, hasta el momento se han probado varias alternativas para poder controlar el crecimiento de la vegetación, aunque ninguna de ellas ha resultado tan eficaz como el glifosato. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los acolchados orgánicos mediante el aporte de una capa de mulch, pero las pruebas realizadas no han sido muy positivas. Tampoco lo han sido los herbicidas ecológicos, ya que la dosis a utilizar y el precio del producto hacen inviable su uso a gran escala.

En busca de la mejor opción

Con el vinagre se han logrado buenos resultados en zonas de gravilla y pavimentos, como por ejemplo en los jardines de Ondarreta o el paseo Bizkaia. No obstante, este producto requiere una frecuencia de aplicación mucho mayor que con el glifosato. «Éste se aplicaba cuatro veces al año y el vinagre requiere echarlo cada mes o mes y medio, según la época», informa Díez, que además recalca lo corrosivo que es para los equipos de aplicación. También se ha renunciado a su aplicación en alcorques debido a la posible influencia sobre el pH del suelo.

Otra de las alternativas ha sido la de alquilar una máquina de agua caliente para ver su efectividad con vistas a su posible compra. Los resultados han sido muy buenos en cuanto a su efectividad eliminando malas hierbas, no así en cuanto su rendimiento ya que es un proceso muy lento.

«Su bajo rendimiento ha hecho que se esté utilizando de manera intensiva y casi exclusiva en el Centro. Además, el consumo de agua para hacerla funcionar es elevado y también requiere de una frecuencia de aplicación mayor que el glifosato», indica el concejal. «De todas formas, consideramos que es una alternativa al glifosato muy interesante y creemos que sería necesario contar con al menos dos desherbadoras de doble manguera -la actual es de una única manguera-», añade.

Por todo ello, desde su departamento se plantean el desbroce con desbrozadora como método para empezar a usar en los alcorques como alternativa al agua caliente para llegar a más puntos de la ciudad. «De éste método nos preocupan los daños al arbolado por la propia desbrozadora y estamos valorando la forma más conveniente de proteger la base de los troncos», explica.

Por su parte, la escarda manual queda prácticamente descartada por tratarse de un trabajo muy laborioso y caro. «No contamos con recursos, ni de personal ni económicos para llevarlo a cabo de manera intensiva», dice Díez.

A pesar de todo ello, desde Vías Públicas piden a la ciudadanía que ponga en valor las ventajas medioambientales y para la salud pública que supone el no utilizar el glifosato, y que compensan el mayor gasto y mayor presencia de vegetación no deseada. Asimismo, el departamento de Díez recuerda que es necesario un cambio de mentalidad en la ciudadanía y en los responsables del mantenimiento de los parques y jardines «para aceptar que una ciudad más verde implica también unos alcorques más verdes y que una cierta vegetación controlada en los mismos no solo no es perjudicial o sinónimo de suciedad sino que es un beneficio para la biodiversidad urbana».