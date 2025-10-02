'Maitia', cena solidaria por Unicef

El grupo de chefs que preparó el menú solidario, entre ellos los guipuzcoanos Elena Arzak, y Javier Rivero y Gorka Rico, del Ama de Tolosa.

Joti Díaz Jueves, 2 de octubre 2025, 06:58 Comenta Compartir

El Hotel María Cristina acogió hace unos días una nueva edición de 'Maitia', su cena solidaria a favor de Unicef España, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. Esta cita solidaria convocó a más de 150 invitados y estuvo marcada por la alta gastronomía. Los chefs Stefano Brunato (hotel María Cristina), Elena Arzak (restaurante Arzak), Nacho Manzano (Casa Marcial de Gijón), Javier Rivero y Gorka Rico (restaurante Ama de Tolosa) y Joanna Artieda, reconocida como Best Pastry Chef in the World en 2024, firmaron un menú exclusivo para el evento solidario que fue muy valorado por todos los asistentes.

El evento contó con la presencia de numerosos representantes del tejido empresarial de Gipuzkoa y también de diferentes instituciones. Entre ellos, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; la segunda teniente de diputada y responsable foral de Políticas Sociales, Maite Peña; el presidente de la Cámara de Gipuzkoa, Mauricio Arregui, la presidenta de Adegi, Isabel Busto, acompañada por el director general de la entidad, José Miguel Ayerza y el director general adjunto Paul Lizeaga, además del director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos.

También participaron en la velada actores y actrices como Marta Hazas, Marc Clotet y Veronika Moral, que quisieron mostrar su compromiso con la iniciativa.

La cena solidaria se completó con la música en directo de David Otero que ofreció un concierto acústico, antes de dar paso a la sesión de DJ Alex del Toro, quien prolongó la celebración hasta la madrugada.

Los fondos recaudados se destinarán a apoyar el trabajo de Unicef con la infancia más vulnerable en todo el mundo, incluyendo contextos de emergencia de creciente gravedad. Los recursos obtenidos en esta IV edición de Maitiapermitirán garantizar acceso a agua, alimentos, vitaminas y vacunas, habilitar servicios de higiene y saneamiento y favorecer la educación de niños y adolescentes.

Además de la velada en el María Cristina, Unicef mantiene abierta una fila cero para canalizar nuevas aportaciones a través de este link https://www.unicef.es/donacion-hotel-maria-cristina.