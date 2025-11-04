Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maider López, en el centro, flanqueada por los responables de Tabakalera y Kutxa Fundazioa en la inauguración de la exposición. FOTOS ARIZMENDI

Gente de la ciudad

Maider López, por partida doble

La artista donostiarra presenta su mayor muestra en Tabakalera y Kutxa Fundazioa Kubo en un diálogo entre obras

Joti Díaz

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:48

Comenta

Más de un centenar de representantes del mundo de la cultura guipuzcoana se dieron cita hace unos días en la inauguración de 'Ukita', la mayor ... exposición individual realizada hasta la fecha por la artista donostiarra Maider López, que se presentó de forma simultánea en Tabakalera y Kutxa Fundazioa Kubo, en cuyas salas se expone. La muestra, comisariada por Aimar Arriola, sirve además para celebrar el 25º aniversario de Kutxa Fundazioa Kubo y el décimo de Tabakalera, en una colaboración entre ambas instituciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maider López, por partida doble

Maider López, por partida doble