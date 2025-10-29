Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rafa rapea en Pasai Donibane. Apoyado en la persiana del bar Meipi, frente al Juantxo y el Pari Berri. LOBO ALTUNA

Ciudadanos

Rafa Indar Mediavilla Urdampilleta

«Lucho por un sueño, la música. No me detendré. No me pararán»

El chaval al que le ponían Estopa es hoy RafaNorteSiempreFuerte

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:07

El lunes, Rafa, nacido en Bordalaborda, Pasai Donibane, con raíces en Palencia y Oiartzun (lugares ambos donde ha rapeado), monitor de spinning y otras actividades ... físicas en los polideportivos de la zona y trabajador los fines de semana en el puesto de bollería del mercado de abastos de Irun, acababa de volver de Barcelona donde había grabado dos videoclips con Ruenb, un rapero que sabe filmar. Y los había grabado con Los Caninos, que son Alex Subijana y Julen Salaberria. Dos temazos, 'Hoy vamos a soñar' y un remix que refunde y refunda uno de sus grandes éxitos en YouTube, 'La gozamos'. Sí, Rafa es RafaNorteSiempreFuerte. Pero también parte contratante de Los Caninos.

