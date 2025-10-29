El lunes, Rafa, nacido en Bordalaborda, Pasai Donibane, con raíces en Palencia y Oiartzun (lugares ambos donde ha rapeado), monitor de spinning y otras actividades ... físicas en los polideportivos de la zona y trabajador los fines de semana en el puesto de bollería del mercado de abastos de Irun, acababa de volver de Barcelona donde había grabado dos videoclips con Ruenb, un rapero que sabe filmar. Y los había grabado con Los Caninos, que son Alex Subijana y Julen Salaberria. Dos temazos, 'Hoy vamos a soñar' y un remix que refunde y refunda uno de sus grandes éxitos en YouTube, 'La gozamos'. Sí, Rafa es RafaNorteSiempreFuerte. Pero también parte contratante de Los Caninos.

– Una fecha, 7 de noviembre.

– Lanzo dos canciones en Spotify, con Los Caninos.

– Otra, 28 de noviembre.

– Con Lil song_Fyah vamos a acercarnos a las sedes de discográficas internacionales en Madrid con la intención de que alguien escuche nuestra música. Sabemos perfectamente que no aceptan ni programan citas presenciales. No hace falta que nadie nos diga que lo más probable es que ni siquiera franqueemos la puerta pero también es verdad que en la historia de la música hay muchos casos en los que...

–... El guardia de seguridad impide la entrada a quien se convertirá en una estrella del rock pero en ese preciso momento...

–... Se cruza con un ejecutivo de la compañía que se da cuenta de lo que está pasando, invita al chaval a un café en el bar de enfrente, le pide que le muestre lo que ha compuesto y... es el primer paso hacia la fama y el éxito.

– Ya me perdonarás pero no sé quién es Lil song Fyah.

– Un tremendo productor musical de Valladolid. En YouTube tenéis un magnífico videoclip de su tema 'De tanto', producido por su estudio Panic Room. Es trap y electrónica. Él organiza desde hace mucho un concurso muy famoso. Yo mandé uno de mis temas. En el último momento. ¡Y gané! Se habían presentado unos mil. Me llamó. No me lo podía creer pero era verdad. Me comentó que la mayoría de los ganadores le enviaban su música digitalmente para que él, Sergio, Sergio Rodríguez, se la produjese. Yo le contesté que para nada. Que me diera dos semanas y me plantaba en Valladolid. Así fue y ya llevamos un tiempo largo creando temas, 13 exactamente. Es genial.

«Me gustan las rimas y lo que las palabras contienen, así que cuando escuché 'Vicios y virtudes' de los Violadores del Verso aluciné y supe que era lo que quería hacer. Pero también hago rumba y techno. Con Los Caninos»

– ¿A todo eso es lo que llamas 'lucha por un sueño'?

– A eso y a mucho más. A batallar por que no te tomen por un aficionado, alguien que se conforma con que le dejen una esquina en un bareto, alguien que va a llegar con las bases de sus temas en una USB. Estoy harto de oír 'Mira, te pones en este rincón y puedes traer a tus amigos para que cantéis'. Yo para cantar con mis amigos no necesito que me ofrezcas tu antro. Me voy a cualquiera de nuestros lugares favoritos de San Juan y cantamos hasta que nos cansemos. U organizamos fiestas de rap en una casa de Berastegi. Yo lucho por que se den cuenta de que esto va en serio. Mi sueño es profesional.

– ¿Cuánto de profesional?

– Mucho. Videoclips bien filmados en Madrid (por Sr Jaro) o Barcelona (lo dicho, por Ruenb) o rodados en bares con tanto estilo como el Limerick de Errenteria. Como RafaNorteSiempreFuerte (el nombre viene de cuando me mudé a Palencia e hice música con Quiquetercerbarrio). Fuimos teloneros de gente muy grande, que nos admiraba. Arce, por ejemplo. Foyone, por ejemplo, llevo a mi técnico de sonido, Emilio. Y a Alejo, el DJ que me suelta las bases. Raperos con tanta clase como los de ELC310 me hacen los coros. Esto no es una pedrada de adolescente (quizás sí lo fuera lo de Palencia, solo vivíamos para rapear creyendo que iba a durar para siempre; ni estudios ni curro, ni deporte ni...). Esto es un sueño de verdad. No, no me da miedo actuar ante mucho público. Cuando estaba en 3º de la ESO, salí al escenario en un festival de Lezo donde me pasé cinco minutos haciendo puro beatbox...

– Sorprendente forma, dice Wikipedia, de sonido que produce ritmos, compases y sonidos musicales utilizando los labios, la boca o los pliegues vocales. Pero tu pasión por el rap empezó antes. Cuéntanos lo de los Violadores del Verso.

– En mi familia nadie ha hecho nunca música pero mi padre, Rafa, y mi tía Susana, con la que prácticamente me crié, me ponían Estopa, Melendi , La Oreja de Van Gogh o El Canto del Loco para dormir. Tenía el oído hecho. Un día escuché algo completamente distinto...

– ¡Violadores del Verso!

– Empecé a rapear con mis amigos. En lo que llamábamos 'el parque del vagabundo', sobre los baños de San Juan. O en la playa. No teníamos preocupaciones. Todavía no pensábamos en el trabajo ni en qué estudiaríamos de más mayores (yo un grado de marketing). Yo ni siquiera me imaginaba que tendría un sponsor (lo tengo, Amuitz, moda ética y urbana).

–Mucho tiempo después creas Los Caninos, techno y rumba.

– Queríamos un nombre que sonase a grupo de cassette vendida en gasolinera. A Los Chichos, Los Chunguitos... Y además siempre estamos 'caninos'. De dinero. Pero nunca de sueños. La gozamos.