Diana Zubillaga: «Si tienes un local entre Gavarnie y Tourmalet, miras al cielo a diario» Thomas y Diana, en la barra de su restaurante. Repasando la carta (txipirones con piperrada) unos días antes de que empezara a nevar en Luz-Saint-Sauveur, en los Altos Pirineos. / ZOOM PHOTO LUZ Un sorbo del licor de 40 azúcares y 40 flores maceradas en 40 días BEGOÑA DEL TESO Martes, 18 diciembre 2018, 08:37

Cuando hablamos el miércoles no nevaba en Luz-Saint-Sauveur, pueblito pirenaico próximo, muy próximo, a las estaciones de Barèges- La Mongie y Luz Ardiden. La temperatura era relativamente alta, 15 grados, y los 900 habitantes del lugar temían que la meteorología les fuera adversa estas Navidades. Cuando volvimos a conectar el viernes, había empezado, sí, a nevar y los ánimos de la población 'luzéenne' se habían templado un poco. Nos lo contaba Diana Zubillaga, donostiarra exalumna del Liceo Francés y de Jesuitas. Estudió Empresariales, trabajó en la delegación de Kutxa en Bayona, fue maestra cervecera en Amara y hoy regenta el restaurante Toy Basque. En Luz-Saint-Sauveur.

- No me imaginaba yo a la encargada de un restaurante y a su chef mirando al cielo como agricultores que esperan la lluvia; leñadores que aguardan la luna para cortar ciertos árboles o marinos que siguen el rumbo de las estrellas.

- Cuando vives en un pueblo situado cerca del Circo de la Gavarnie, Patrimonio de la Humanidad, entre estaciones de esquí, a pocos kilómetros del Toumalet y no demasiado lejos del santuario de Lourdes miras de continuo el cielo para descubrir al llegar el invierno indicios de nieve. Y en verano, señales de buen de buen tiempo para los excursionistas que se acercan a la Gran Cascada. Y por supuesto, te conoces perfectamente el trazado del Tour .

- ¿Y esto último por qué?

- Para el comercio y los establecimientos hosteleros de este pueblo, que la del Tourmalet sea bien comienzo de etapa bien meta es fundamental. Si solo es bajada o subida se trabaja muchísimo menos.

- ¿Cómo toca la de 2019?

- Como siempre soñamos, fin de etapa en Bagneres-de-Bigorre.

- Me pregunto si cuando estudiaste, también, secretariado en Nazar te imaginabas escudriñando el cielo, las previsiones meteorológicas y el recorrido del Tour en ese macizo del Monte Perdido.

- Francamente, no. Pero tampoco pensé mientras estudiaba en el Liceo Francés de cuánto me iba a servir esa educación. Estaba orgullosa de estudiar allá, sí...

- El Liceo francés siempre nos dio envidia a los demás. Sobre todo en tiempos cuando era casi el único reducto de la liberté, la egalité y la fraternité en la enseñanza.

- Tienes razón aunque también pasamos momentos duros cuando los radicales pedían el boicot a todo lo francés y se sucedían los avisos de bomba. Aquello pasó y lo que te decía, si me desenvuelvo bien aquí, en Occitania, no solo es porque conozco el idioma sino también la mentalidad de sus habitantes. No, no lo pensaba cuando estudiaba en el Liceo. Claro que tampoco sospechaba que me echaría un noviete que abriría una cervecería en Amara...

- Ah, ah.

- Ahí y entonces descubriría yo que me gustaba el trato con la gente, estar en la barra, entre las mesas; discutir la carta, recibir a los clientes. Pero no imaginaba que acabaría aquí. Aunque me apasiona esquiar y me encanta la cocina. Trabajé primero en una crepería. Luego Tomas y yo abrimos Les Templiers.

- Bonito nombre, Los Templarios.

- Por la iglesia que los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén construyeron en el siglo XII. La rodearon con una muralla para proteger al pueblo de los bandidos españoles. Les llamaban 'miquelets'. Nosotros nos trasladamos de aquel local al de ahora, el Toy Basque

- ¿ 'Toy' de 'Toy Story'? ¿Juguete?

- En occitano este es el 'Pays Toy' que significa 'de la montaña'. Nuestra cocina homenajea las dos culturas, la toy y la vasca. Thomas es perfeccionista e innovador pero en nuestra carta siempre aparecen los productos bien amados de la región.

- Que son...

- El cordero, la oveja y la 'garbure'.

- ¿'Garbure'?

- Una sopa que lleva muchas verduras, cocidas durante largo tiempo. Prima la col pero las hay con ortigas y castañas. Es plato montañés. Como el cocido de liébana. Y como en muchos sitios, primero se come la carne (aquí de pato), luego la verdura y después el caldo. Nosotros la hemos innovado en un detalle: la sopa y la verdura la hemos convertido en crema y yo me he permitido añadirle un espumoso de jamón ibérico.

- ¿Cocinas?

- En casa. Para los míos.

- ¿Y ese licor del que hablas por ahí? ¿Qué es eso de los cuarenta azúcares, los cuarenta días y las cuarenta flores?

- Piensa en un orujo. Piensa en un licor de hierbas. Todos se hacen a partir de recetas casi secretas. Transmitidas de padres a hijos o de monjes a monjes. Sucede lo mismo con el de esta región. La base es una flor alpina, la génépi.

- ¡La Artemisia Umbelliformis o ajenjo alpino!

- Está muy protegida por las leyes de salvaguarda de la Naturaleza así que nuestro licor , escaso y controlado, es muy muy apreciado.

- ¿Pasaréis Navidad y Año Nuevo allá?

- Sí, con la familia. Y en Nochevieja invitaremos a los vecinos a tomar las uvas. No es su costumbre pero sí la nuestra y las compartiremos.