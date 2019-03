El Lizeo Axular cumple 50 años El grupo de dantzaris de Gero Axular animó la fiesta. Gente de la ciudad Lo celebró en el teatro Victoria Eugenia con una fiesta para alumnos y familiares JOTI DÍAZ Viernes, 8 marzo 2019, 08:34

Brillante y espectacular la gala del 50 aniversario de la ikastola Axular Lizeoa que se vivió el pasado viernes día 1 en el teatro Victoria Eugenia. Desde la apertura de las puertas al público, el colorido y la elegancia con la que vistieron las escalinatas del teatro los componentes del grupo de baile, Gero Axular Dantza Taldea, con Gurutze Telleria y Juan Luis Unzurrunzaga a la cabeza, preveía una celebración de alto nivel.

El alcalde de la ciudad Eneko Goia, la consejera de educación Cristina Uriarte, Gema Gonzalez de Txabarri delegada de educación en Gipuzkoa, Jose Luis Sukia y Nekane Artola de la Federación de Ikastolas, Patxi Olabarria de Erkide, concejales como Jon Insausti o Jaime Domínguez Macaya, y otros responsables de diversas organizaciones fueron recibidos por Mikel Eguren presidente, Aitor Uriondo director y Aintzane Tolosa administradora de la ikastola ubicada en el barrio de Aiete.

El escenario se vistió con las mejores galas, siendo presentado de manera brillante el acto por Paula Pérez y Unai Arrieta, ambos ex alumnos del Liceo Axular.

Desde la subida del telón, las sorpresas surgieron a cada momento. Los bertsos cantados desde los balcones y dirigidos al respetable por los hermanos Otxotorena al sonido de la guitarra y voces de Iker Lauroba e Isabel Ezeiza, en el bajo Asier Iriondo, los 'vientos' de Aitor y Gorka Valcarlos, y la teclista Garazi Esnaola hicieron que los asistentes disfrutasen de la canción conmemorativa de dicho aniversario. Se sumó a ellos otro artista de la ciudad como es Carlos Nguema, conocido cantante, coreógrafo y bailarín que puso al auditorio de pie con la versión de Bob Marley 'Could you be love'.

El conocido cocinero y protagonista del programa A Bocados Ander González, amenizó con su humor y gracia la velada. Entrevistó a Jesús Etxaniz, ex director, Pili Goñi primera andereño y Hodei Mayoz exalumno y actual maestro de la ikastola. El cocinero que regenta el restaurante Astelena hizo un repaso desde los inicios de la ikastola en la iglesia Kurutziaga, hasta la actualidad en la que el centro escolar se encuentra en la vanguardia de lo que representa un centro innovador y moderno. Todo ello quedó recogido en una lámina digital gracias a Javier Miguel Garay, demostrando una vez más su talento. Junto a Etxaniz, se encontraban Rodrigo Gartzia y Koldo Pérez, directores también en épocas anteriores. Eneko Irigaray, Claudio Artesano, Xabier Mugika, Mikel Renedo, Jose Antonio Kortajarena, Xabier Korta, Mikel Lasa, Jaime Santiago, Rafa Etxezarreta, Fermín Garmendia y Mikel Eguren, fueron homenajeados por su aportación como presidentes a la cooperativa durante estos cincuenta años por el joven dantzari Jon Sanz bailó un aurresku con la música del violín de JuanEzeiza y la zanfona de Andoni Ezeiza. El momento más emocionante de la velada llegó con la aparición de Jon Erik Tängerstand en el escenario para recibir el premio AxularKide 2019. El exalumno, emocionado dedicó palabras de agradecimiento a Arantxa Mokoroa, Julen Otegi, Maialen Etxeberria, a su madre Amaia Lamikiz y a su padre Erik Tängerstand.

Entre el público se encontraban todos los trabajadores, extrabajadores y amigos de Axular. También Andoni Iraola de la fundación Real Sociedad; Mikel Sarriegi de Adegi; Luis Artola y Nerea Garmendia de Plastigaur; Iñigo Marquet de Orona Fundazioa; Izaskun Delgado de Zuhaizti Inmobiliaria; Mari Carmen Garmendia de Matia Fundazioa; Amaia Bernaras del parque tecnológico de Miramon y su esposo Tim Smithers; Alex Sainz de la Encina y esposa Maria Caballero y Tere Santos y Carmen Cuesta de Berritzegune.

Por parte del consejo rector de la ikastola: Maider Barahona, Eluska Sukia, Andrea Ruíz, Eneko Zabalza, Imanol Gómez, Ainhoa Zatarain y sus parejas. Desde Ikor, Nagore Sierra y Aitor Larruskain, con Cristina Lopetegi de Elektra y su esposo David Gonzalez. De la asociación de vecinos del barrio de Aiete Lantxabe, Felix Pérez; Oscar Prieto de Kopyleku; Gloria Garmendia y Juan Mari Bergaretxe de Ausolan; Joxe Murua de Laboral Kutxa; Mikel Astorkia de Kutxabank y Ainhoa Pérez de Kemen Consulting.

El evento se pudo también seguir via Streaming gracias a Auzolagun. Miembros de la organización del evento como Miren Artetxe, Arantxa Azpiroz, José Ramón Iturain y Mattin Alijostes se encargaron de despedir a los amigos que se acercaron a celebrar un día importante en la historia de Axular Lizeoa.