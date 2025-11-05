El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos» La tienda de cuadros y marcos, ubicada en la calle Legazpi, baja la persiana tras más de medio siglo atendiendo a donostiarras y guipuzcoanos

«Gracias a todos», puede verse en un cartel que se encuentra en el escaparate de la tienda de cuadros y enmarcación, 'Al límite', ubicada en la calle Legazpi 2, en el centro de San Sebastián y que baja la persiana con 54 años de historia a sus espaldas.

Y es que esta tienda, en el que se vendían desde carteles antiguos de San Sebastián hasta obras modernas, pasando por acuarelas, óleos y fotografías, es un negocio familiar de tercera generación, regentado por José Miguel Santamaría quien, según anuncia otro cartel en su escaparate, se jubila.

José Miguel es hijo de la catalana Rosa Loba Ripoll, una mujer que a su vez fue hija de maestros de Artes Gráficas, y que llegó a San Sebastián desde Barcelona en los años 50. Aunque no fue hasta el año 1971 que fundó junto a su hijo 'El Rincón del Arte' en la calle Balleneros esquina con Isabel II, en el barrio de Amara. Años más tarde este se trasladaría a la Avenida de Madrid 18.

El cierre de la tienda 'Al límite' en el centro de San Sebastián

El negocio fue creciendo y a comienzos de los años 80 la familia abrió otro negocio en la calle Prim, llamado 'Enmarcación IGorka, junto al Bellas Artes. A mitad de los 80, abrieron 'Límite', en la calle José María Salaberria 45, establecimiento que también trasladaron, dando paso a 'Al límite', situado actualmente en la calle Legazpi y donde hasta ahora ha trabajado José Miguel Santamaría.

«No se puede ser más agradable y más atento que José Miguel, además de saber muy bien de que va su trabajo. Si en todas las tiendas te atendieran así de bien estarían todas llenas. Además los dos cuadros que compramos no pueden ser más bonitos», mencionaba una usuaria sobre el trato recibido en el comercio donostiarra.

Aunque el hijo de José Miguel y nieto de Rosa, Gorka Santamaría, seguirá atendiendo al resto de clientes que han comprado por generaciones en el negocio familiar en el 'El Rincón del arte', en la Avenida de Madrid 18.