«Libre. Autogestionado. Con un micro siempre abierto. Internacionalista»

Cada vez había más artistas, más creadores, que avisaban de que presentaban su último trabajo en el parque de Olaeta, en Ferrerías 4, en Amara, ... en la sede de la Confederación Nacional del Trabajo, por siempre eternos herederos de la lucha de gentes como Emma Goldman, a la que llegaron a definir (¡cuánto honor!) como 'la mujer más peligrosa de América', Bakunin, Malatesta, Durruti, Hernáez o Likiñano. Nos pusimos en contacto con Maider, de Errenteria, pedagoga, amona de Diego (su amor de dos años), amante del románico, popular, del thrash metal, el punk, el rock, la filosofía, la libertad, las bandas sonoras. Y nos lo confirmó, el ateneo está en marcha y a tope. El mismo sábado 20, Luis O. Aira hablará de 'Plantas mágicas, una guía psiconáutica' y el 28 habrá un encuentro de poesía visual. Maider está leyendo 'El miedo a la libertad'. De Eric Fromm.

– ¿Prefieres el románico al gótico, al barroco?

– Sí, esos otros dos estilos eran más institucionales; quiero decir, construidos bajo la protección o por mandato de la Iglesia, los nobles, los reyes. No afirmo que no pasara igual con las iglesias y las ermitas románicas pero en gran medida, muchas fueron construidas por el pueblo y tenidas por y como lugar de encuentro. Por eso te hablo del románico popular.

– Dame ejemplos, asómbranos.

– Me fascina la ermita de San Pedro de Echano, en el municipio de Oloriz, en la Valdorba, Navarra. No tiene ninguna imagen religiosa en su interior y la decoración de la portada no es solo totalmente profana sino que se ve a la gente bailando, holgando y haciendo fiesta. Hay máscaras y acaso hasta dioses romanos...

– ¿'Acaso'? ¿No estás segura?

– No y es lo bueno del románico popular, hay cosas imposibles de explicar, cosas que ni los investigadores entienden. Eso te fuerza a establecer tu propia hipótesis, tu teoría. Por ejemplo, si te digo que en San Pantaleón de Osa, en las Merindades de Burgos, una ermita cuyo recuerdo me pone la piel de gallina por la emoción...

– ¿Sí?

– Hay un Sansón labrado en la piedra de la portada, en el lado izquierdo. Un Sansón atravesado por un rayo, la pregunta que te haces es, ¿por qué por un rayo? Puedes hacerte más, ¿por qué en uno de los capiteles del ábside de la iglesia de San Pedro de Cervatos, Cantabria, hay una medusa? Por supuesto, existen las interpretaciones canónicas de símbolo de lujuria pero ¿ y si hubiera otras?

– ¿Y si hablamos de tu otra pasión, la música? ¿Y si nos centramos en la fiesta que con motivo del Zinemaldia organizas en ese bar tan heavy, tan mítico, que es el Basati, el de Txomin el esgrimista? Será el 20, ¿no?

– Me gusta el punk, me gusta el rock y me gusta el metal. Sobre todo el thrash metal.

«Hubo un ateneo obrero en la calle Bermingham. Y otro en Larramendi 11. En este último, en los años 80 la periodista y escritora Pilar Iparragirre Lazkano, autora de la biografía 'Felix Likiniano. Ezina ekinez egina', dio clases de euskara. Nosotros en Ferrerías recuperamos las de esperanto»

– Riffs de guitarra rápidos y cortantes, doble bombo en la batería, voces ásperas...

– Yo diría que es mi estilo preferido por su mezcla de energía y técnica. Grupos como Death , que intensificó brutalmente el thrash. o Megadeath y su 'Simphony of Destruction'. Organizaba yo fiestas de ese tipo en el Rainbow de Villabona...

– ¿Cuál es tu playlist para el sábado 20?

– Temazos bailables. Bandas sonoras. La de 'Regreso al futuro', el tema central de 'Los payasos asesinos del espacio exterior'...

– Peliculón de 1988, con canciones pegajosas y terroríficas de The Dickies.

– También pondré a Etta James y Chuck Berry...

– Pasar del románico y el thrash a las Jornadas de Filosofía que vais a organizar en el Ateneo Casilda Hernáez es todo un salto doble mortal. Pero interesante...

– Empezarán a finales de año y lo haremos debatiendo el concepto mismo de libertad. Las conducirá Elizabet, filósofa, y yo daré la perspectiva anarquista, desde nuestros grandes pensadores...

– Clases de ajedrez. Y de esperanto. Hacía años que ni siquiera escribía esa palabra... 'esperanto', el idioma artificial, creado, pero que se soñó universal...

– Es fuerte la relación del anarquismo con el esperanto.

– ¿Ah sí? ¿Por?

– Por el internacionalismo que desprende...

– Perdón, es verdad, no lo había pensado. El nombre del ateneo tenía que ser ese, ¿verdad? Casilda Hernáez, la gran activista, el referente del anarquismo guipuzcoano, la mujer libre...

– Nacida en Fraisoro, de madre soltera y tíos analfabetos y anarquistas. Criada en Egia, condenada a nueve años de cárcel en 1934 por un tribunal de guerra. Nudista en la playa de Gros décadas, muchas, antes de que fuera la Zurriola. Tras el triunfo de Franco, conoció los campos de concentración para republicanos. Su casa de Burdeos fue un centro de la resistencia contra el nazismo. A pesar de libros, obras de teatro, homenajes, una desconocida. Aún. Nuestro ateneo lleva su nombre. Con orgullo. Queremos que sea libre, solidario. Como ella.