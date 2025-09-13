Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maider Villasante y el ateneo de Amara con sus charlas, poesía, filosofía, música, artistas... ARIZMENDI

Ciudadanos | Maider Villasante Duque

«Libre. Autogestionado. Con un micro siempre abierto. Internacionalista»

El ateneo Casilda Hernáez a pleno funcionamiento en Ferrerías 4

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:28

Cada vez había más artistas, más creadores, que avisaban de que presentaban su último trabajo en el parque de Olaeta, en Ferrerías 4, en Amara, ... en la sede de la Confederación Nacional del Trabajo, por siempre eternos herederos de la lucha de gentes como Emma Goldman, a la que llegaron a definir (¡cuánto honor!) como 'la mujer más peligrosa de América', Bakunin, Malatesta, Durruti, Hernáez o Likiñano. Nos pusimos en contacto con Maider, de Errenteria, pedagoga, amona de Diego (su amor de dos años), amante del románico, popular, del thrash metal, el punk, el rock, la filosofía, la libertad, las bandas sonoras. Y nos lo confirmó, el ateneo está en marcha y a tope. El mismo sábado 20, Luis O. Aira hablará de 'Plantas mágicas, una guía psiconáutica' y el 28 habrá un encuentro de poesía visual. Maider está leyendo 'El miedo a la libertad'. De Eric Fromm.

