El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián El local de venta de prensa y revistas, ubicado en la plaza de La Bretxa, bajará la persiana a finales de este año

M. S. Jueves, 30 de octubre 2025, 07:17

El kiosko de venta de prensa y revistas ubicado en la plaza de La Bretxa de San Sebastián, Zurrumurru, bajará la persiana a finales de este año. Un local frecuentado por varios donostiarras hace más de 25 años, ya que abrió sus puertas tras la remodelación del edificio en el año 1999.

«Mis compañeros vendían hielo en la pescadería del antiguo mercado de Bretxa. En 1999, remodelaron el mercado y tuvieron que cambiar de actividad, ya que el puesto de pescadero estaba desapareciendo», comentaba una de sus actuales propietarias en una entrevista en abril de este año.

Fue entonces cuando sus compañeros decidieron abrir este kiosko, que desde entonces ofrece además libros y artículos de papelería. Unos años más tarde, en 2002, su actual propietaria se sumó al negocio. A la venta de prensa, revistas y libros se le han ido sumando a lo largo de los años la venta de 'souvenirs', postales, imanes, bebidas y otros artículos.

Entrega de periódicos a 70 vecinos de la Parte Vieja de San Sebastián

Y es que este local también ofrece la entrega de prensa a los vecinos de la Parte Vieja de San Sebastián. «Tenemos unos 70 clientes a quienes les llevamos el periódico a casa. Dedicamos una hora diaria a la venta puerta a puerta en la Parte Vieja», explica su propietaria que también tiene clientes fieles que suelen acudir diariamente al establecimiento.

Ahora el kiosko ha decidido cerrar debido, entre otras cosas, al «elevado precio del alquiler del local en la zona», admite la propietaria del local que bajará la persiana a finales de este año.