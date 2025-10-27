Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Perspectiva volumétrica general del edificio desde el paseo de Zorroaga. Registro Docomomo
La ciudad y sus arquitecturas

Karmelo Brut: arquitectura 'fea' en Amara

Colegio Carmelitas. ·

Ejemplo del Movimiento Moderno tardío en Gipuzkoa, el gigante de hormigón visto destaca por su potencia estructural y la no existencia de ornamentos

ESTANISLAO FDEZ. NARBAIZA

Miembro de la Comisión de Patrimonio del COAVN delegación Gipuzkoa y arquitecto colaborador del Docomomo Ibérico

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:34

Año 2296. Varios años tras el colapso climático, me encuentro explorando las Ruinas del Norte. Utilizo restos de cartografías poco legibles. Para localizarme, busco carteles ... con nombres de calles que no se hayan borrado del todo. Soy un archivista y documento huellas de lo que se llamaron edificios singulares. No fueron muchos los edificios supervivientes, sólo los más robustos presentan aún batalla al paso del tiempo.

