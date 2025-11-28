Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El antiguo instituto de Martutene que se encuentra okupado cerró sus puertas en 2003. Iñigo Royo

El juzgado autoriza el desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene

Colectivos de acogida ciudadana de Donostia reclaman «una alternativa habitacional» para los afectados por el desalojo del edificio destinado a un centro educativo de FP

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:07

El antiguo instituto del barrio donostiarra de Martutene ya cuenta con la autorización judicial para el desahucio de «111 personas». Así lo aseguran a este ... periódico fuentes de varios colectivos de acogida ciudadana que han convocado este viernes una rueda de prensa para anunciar que «se va a proceder» al desalojo del edificio, por lo que exigen a las instituciones «una alternativa habitacional para los afectados» al entender que se encuentran en una «grave» situación de vulnerabilidad.

