«Si la gente no se mueve (basta un poco) con mi música entro en pánico»

Amplios son los territorios de sus recuerdos, su música, su gente, sus derrapajes, sus amigos. De Pasai Donibane, entró en el conservatorio de Lezo con ... menos de seis años. Estudió solfeo, percusión y estructuras musicales. Veraneaba con sus padres (Jesús Mari y Mertxe) en el camping La Corniche de Urruña. Allí, con su amigo parisino Sébastien que tenía 17 años (cuatro más que él) pinchaba música en un local vacío. 300 euros se sacaban cada verano. Hizo un CIP de carrocería en Andoain porque ama el motor tanto como la música. Hoy vive en Trintxerpe pues dice que 'San Juan se ve más bonito desde ahí'. Tiene un buen amigo en San Pedro Javi Sanpe, es DJ casi residente del Pokhara y su nombre cuando entra al lío es Flanksinnata. Pincha Dark Disco. Y más.

– Tú, Jessica y yo estamos en el Alkain de Riberas de Loiola. Un café, buena compañía, buen sitio pero la cita para el sábado es un poco más abajo, ¿no?

– En Euskali. Ya sabes, hamburguesas californianas, buenas salsas picantes, birra y mucha música. Fiesta de disfraces. Nosotros iremos de personajes cinematográficos. La gente, de lo que quiera. El mejor atuendo de adulto recibirá una birra de premio. El mejor de niño, un mosto. Pondré música desde las cinco de la tarde hasta las 22. Luego cambiaré de barrio. Para las 00.00 horas estaré en Le Bukowski. Hasta las seis de la madrugada. Me encantan las sesiones maratonianas. Esta vez serán solo once horas pero tengo el récord en 21.

– No sonará la misma música en Riberas que en Egia...

– No, por supuesto. Mira, alguna vez nos hemos equivocado y puesto electrónica a las seis de la tarde en el barrio con el resultado de que las familias con críos no venían. Aprendimos la lección. Voy a jugar mucho con bandas sonoras. Son más difíciles de mezclar porque no comparten velocidad entre ellas pero la gente al reconocerlas empieza a moverse. En Euskali habrá cine, funky, disco... música bailonga y divertida. En Le Bukowski tiraré más al funk electrónico, habrá sorpresas y esperaré a verlas venir; según el público que se acerque... sonará esto o lo otro.

–¿¿'Conga' de Gloria Estefan!!

– Es un buen recurso para momentos desesperados. Si la gente no se está moviendo mientras pongo música, pincho esa canción, puritito exitazo de Miami Sound Machine, y si nadie baila sé que estoy perdido.

– Bien lo confiesas en el título, si la gente no se mueve (aunque sea solo un poquito...)

– ...Me pongo nervioso y empiezo a sentirme inseguro.

– ¿Más que cuando practicabas 'drifting' (derrapes) en los circuitos de Los Arcos o en Miranda con tus coches? Antes incluso de que el 'drifting' fuera considerado modalidad deportiva.

– Tuve coches excelentes y siento una pasión total por el motor. Recuerdo aquel BMW323 al que le hice 150.000 kms en carretera y pista. Tenía la preparación justa para ser legal en asfalto y muy bueno en circuito. Luego vinieron el E 30 y el M3. Después estalló la crisis. No recuerdo cuál. Una muy gorda. Yo trabajaba con motores y chapa. También en Francia. Sé muy bien francés. Francés de 'banlieu', francés como el que hablan en la peli 'La Haine'. No, ese no lo aprendí en la casa que mis padres compraron en Hendaya. Me lo enseñó Sébastien. Mientras pinchábamos en el local que nos cedieron los del camping. Pinchábamos los discos que había en Txitxarro, Jazz Berri o Itzela. Buen bakalao...

«La experiencia te hace aprender. A las seis de la tarde no puedes hacer en el barrio una sesión de música electrónica. Por eso en la fiesta de disfraces del sábado pincharemos mucha banda sonora. Y si algo fallase, que no fallará, 'Conga', de Gloria Estefan»

– Perdona, me estabas hablando de la crisis. ¿Qué tiene que ver en todo este maremagnum?

– Me arruiné. Tuve que vender los coches. Me quedó algo de dinero para, con ayuda de mi amigo Javi y de mi hermano, comprarme un equipo de música y volver a mezclar. Un equipo con un ordenador y dos altavoces.

– Acabáramos. Y resulta que, además, vivías junto al Pokhara, Sánchez Toca con Fuenterrabia.

– La dueña, la gran Elena Alonso, se entera de que tengo equipo y pincho. Me invita a que haga una sesión el jueves. A cambio de cerveza y jamón. No, al carajillo no me invitó. Empieza de nuevo. Siguiente local, El Nido. Salto a Gros. A la presentación de un libro en la librería-bar. Me piden que no suba mucho el volumen para no molestar al autor. No lo hago pero veo que la gente ¡se mueve!

– Un par de buenas 'raves' en Txoritokieta cuando el post confinamiento cerraba los locales a las diez, un respeto máximo por Billy Idol y recuerdos de la música que escuchabas en casa. Con tu abuelo Luis, que te regalaba por tu cumpleaños bandas sonoras.

– En casa se oía gospel, música de los 50, los 60, euskal kantak. Y en la tele, en ETB1, a los ¡Chemical Brothers ! como sintonía del programa de deportes. En 'El último héroe en acción' de Schwarzenegger oigo a AC/DC y Metallica.

– Tremendo historial el tuyo. No extraña que pinches en Bilbo y en Belloc ni que ahora andes con el Dark (Techno) Disco, que es...

– Música de velocidad agradable, sonido contundente.