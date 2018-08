El jurado premió a la firma Caballer El jurado tuvo difícil la decisión final ya que la colección de Fuegos fue de mucho nivel todos los días. / MÓNICA RIVERO Sus miembros vieron los Fuegos desde la habitación 313 del hotel de Londres | JOTI DÍAZ Martes, 21 agosto 2018, 06:39

La visita al jurado de los Fuegos Artificiales estaba prevista para el viernes, el último día de competición de este gran espectáculo, y no me equivocaba cuando dije que la colección lanzada se iba a llevar el gran premio. Los Hermanos Caballer, de Castellón, eran los claros favoritos y en la reunión matinal del sábado hubo unanimidad entre los expertos. Esta vetarana empresa que ha participado en 56 ocasiones en este concurso, ofrecieron un espectáculo de 20 minutos de luz y pólvora. Para ellos, fue la Concha de Oro, la de plata para la empresa alemana First Class Pyro Eventes y, la de bronce para la italiana Parente. El jurado joven decidió que los de la firma italiana, merecía su premio.

Al que también encantó espectáculo fue al alcalde Eneko Goia, que también se acercó a la habitación 313 del hotel de Londres para saludar a los jurados y a los invitados. Con él, el concejal de fiestas Alfonso Gurpegui, también miembro del jurado, dando valor a todos los actos celebrados en Semana Grande y a la plataforma de lanzamiento de fuegos en la bahía, una novedad en este espectáculo tan multitudinario.

Saludé a los miembros del jurado. Se estrenaba Gotzone de Miguel, responsable de Recursos Humanos de Super Amara, firma que patrocina varios eventos festeros. También Jaume Ollé, un experto en el mundo de los fuegos que lleva 20 años organizando este evento en las fiestas de Tarragona y ha sido colaborador en los lanzamientos que se hacen en las fiestas de Bilbao, también preparó uno de los espectáculos pirotécnicos musicales de cierre de fiestas en Donostia. Llegó a acompañado de su esposa Montse Tous. Con ellos la veterana fotógrafa donostiarra Juana Gallastegui. Ella consigue con un sistema táctil, que los ciegos puedan «ver» sus fotografías. Lo hace de forma altruista y ha colgado sus obras en exposiciones en San Sebastián, Madrid, Salamanca y Logroño. Izaskun Astondoa, la más veterana, representando a la firma pirotécnica vizcaína, que ha participado en numerosas ocasiones en el concurso. Representando a la empresa Euskaltel, que patrocina el espectáculo, Eva Castro, acompañada de sus hijas Nahia y Garoa MartínCastro, Ane San Aginto, representante del jurado joven, y Antxon Blanco, Jefe de Redacción de EL DIARIO VASCO. De secretaria del jurado Mariaje Torres, 'jefa' de Donostia Festak, atenta al teléfono, esos días muy ocupada coordinando todos los eventos que se organizan en la ciudad.

Entre los invitados, los miembros del jurado joven: Aitor Anguera, Miguel Argomaniz y Alazne Iglesias, tres de los 17 que otorgan su premio, ven los fuegos desde diferentes puntos de la bahía y han logrado la plaza tras apuntarse en la página web del Ayuntamiento. Con ellos la periodista parisina Dominque Lajeneusse, experta en fuegos artificiales, enamorada de la ciudad, donde ha decidido pasar sus vacaciones de verano. Representando a la Asociación Trumoiak, que participa en diferentes actividades festivas de la ciudad, Angel Armecho acompañado de su esposa Susana Barbado. Carmelo Aguas, gerente de FCC, acompañado de Daniel Cervantes, Dunia Gutiérrez y Mayadi Luis. Carles Chalaux con sus hijos Garazi y Nil Carles. También Arantxa Aristimuño y las jóvenes amigas Ane Blanco y Sara Alonso, además el matrimonio formado por Fernando Paricio y Amaia Erauntzetamurgil, habituales en los actos festivos que se celebran en la ciudad.

No faltaron los pastelitos y las bebidas, invitación del hotel de Londres que dirige Elena Estomba y que sirvió con acierto José Angel González, al que apodan sus compañeros como «el asturiano».

Sagrada Familia

El próximo día 1 de septiembre se celebra el encuentro anual de las Antiguas Alumnas de las Escuelas de la Sagrada Familia. Comenzará con una misa en el Colegio San José de las Hijas de la Caridad en la calle Prim 33 y luego una comida en el restaurante del Club de Tenis. Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con Marian Cordón en el teléfono 645 737251.