A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia

Dos hombres se van a sentar este mes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa como acusados de sendas violaciones que habrían tenido ... lugar en dos aparcamientos públicos de Donostia en similares circunstancias: conocieron a sus víctimas la misma noche de los hechos en un local de ocio, y luego presuntamente se las ingeniaron para acompañar a las mujeres al interior de un parking donde habrían ocurrido los hechos denunciados. La Fiscalía de Gipuzkoa reclama siete años de cárcel para uno de los procesados por agresión sexual, mientras que para el otro pide ocho años por el mismo delito y otros diez meses por hurto, ya que el imputado supuestamente también robó el bolso y el móvil a la denunciante.

Esta última causa se dirimirá mañana en la Sección Tercera de la Audiencia. Se trata de una violación que habría sucedido la madrugada del 13 al 14 de septiembre de 2024 en el aparcamiento de la plaza de Cataluña. Esa noche, la denunciante cenó con dos amigas y luego fueron a un bar, donde la mujer conoció al procesado y llegó a bailar algunas canciones con él.

Sobre las 1.30 horas «visiblemente afectada por el consumo de alcohol», la mujer se despidió de sus amigas con la intención de coger un taxi hasta su casa. Según relata la fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este diario, el procesado abandonó el local «en ese mismo momento» y, «aprovechándose» de que la chica «había perdido la capacidad de control» tras la «ingesta aguda» de alcohol, «la llevó hasta el parking», donde «la guió» de la mano hasta los servicios de mujeres de la planta -1. Una vez dentro, y «sabedor de que no contaba» con el consentimiento de la mujer por su ebriedad, «le quitó la parte superior de la ropa», «le bajó los pantalones y la penetró vaginalmente» hasta el final.

Acto seguido, el varón cogió las prendas superiores de la mujer y su bolso –con un móvil, dinero y las llaves de casa–, y huyó del lugar. La víctima, que se quedó «sola en el baño, sin ropa en la parte de arriba de su cuerpo y con la braga y el pantalón bajados», subió las escaleras para pedir ayuda. Días después, la Ertzaintza localizó al agresor, que desde el 26 de septiembre de 2024 está en prisión provisional. La fiscal pide para él ocho años de cárcel por un delito de violación, 10 meses por hurto y el pago de 10.000 euros de indemnización por el daño moral a la mujer.

Fue la segunda violación denunciada en un aparcamiento público donostiarra en diez días, ya que el día 4 tuvo lugar otra en el subterráneo de la plaza Easo, lo que motivó varios actos de condena institucionales y también una concentración de trabajadores de la empresa que gestiona estos parkings para reclamar más seguridad y vigilancia.

En el Boulevard

El segundo juicio por violación se celebrará el miércoles 26 en la Sección Primera. El caso se remonta a la medianoche del 12 de octubre de 2021. Según relata el fiscal, el presunto agresor y la denunciante se conocieron esa noche en un local de juego, y volvieron a coincidir sobre las 23.30 en el acceso al parking del Boulevard. Con el ticket en la mano, el varón hizo gestos a la mujer, quien «creyendo que el acusado necesitaba ayuda», se acercó. A continuación, el encausado «logró que ella entrara en los lavabos», cerró el pestillo y, agarrándola «con fuerza», la sentó en el inodoro y «le introdujo el pene en la boca». Acto seguido, el hombre dio la vuelta a la mujer contra la pared y la penetró «por vía vaginal mientras la sujetaba». Tras culminar su propósito, el hombre efectuó «un gesto de aprobación» y se fue. Se enfrenta a 7 años de cárcel por agresión sexual y al pago de 12.000 euros de indemnización.