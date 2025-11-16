Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Empleados de parkings de Donostia piden más vigilancia tras la violación del 14 de septiembre de 2024. AURA ERRO

A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia

La Fiscalía de Gipuzkoa solicita 7 y casi 9 años de prisión para los dos acusados de violación, que habían conocido a las presuntas víctimas horas antes en un local de ocio

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Dos hombres se van a sentar este mes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa como acusados de sendas violaciones que habrían tenido ... lugar en dos aparcamientos públicos de Donostia en similares circunstancias: conocieron a sus víctimas la misma noche de los hechos en un local de ocio, y luego presuntamente se las ingeniaron para acompañar a las mujeres al interior de un parking donde habrían ocurrido los hechos denunciados. La Fiscalía de Gipuzkoa reclama siete años de cárcel para uno de los procesados por agresión sexual, mientras que para el otro pide ocho años por el mismo delito y otros diez meses por hurto, ya que el imputado supuestamente también robó el bolso y el móvil a la denunciante.

