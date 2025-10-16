Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Manuel, con la biografía de Durruti entre manos. MORQUECHO

Ciudadanos

Juan Manuel Cano Gutiérrez: «Imaginad una conversación entre Federico y Doña Frasquita»

Soñar con representar 'Los olivos pálidos' en Donostia

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:50

Comenta

Nacido en Ermua, vive en Eibar. Trabaja en cadena de radiodifusión centenaria. Sabe lo que se siente al subirse al escenario del Principal porque lo ... hizo, junto a Maite Lorenzo (profesora de rapsodas en Tabakalera) hará un par de años, en una gala-festival-fiesta de Agisas, Asociación Guipuzcoana de Integradores Sociales y Animadores Socioculturales. Frecuenta el Zinemaldia. Le gusta el cine. Pero también el glamour. En ninguna otra parte ha visto a las estrellas disfrutar más del lugar y de la admiración de la gente. No se le olvidará aquella sesión en la que, en presencia de Los Javis, se estrenó la serie 'La Mesías'. El fin de semana presentan su obra 'Los olivos pálidos' en Portugalete pero sueñan con traerla a Donostia. Y están batallando por ello. ¿Lugaritz? No es mala sala. Para nada.

