Juan Karlos Izagirre: «Estamos preparados para colaborar contigo»

Juan Karlos Izagirre ha aprovechado su intervención en el pleno del ayuntamiento de San Sebastián, durante la toma de posesión de Jon Insausti como nuevo ... alcalde de la capital guipuzcoana, para desearle suerte a Jon Insausti en su nueva etapa profesional y también para señalar que, pese a que existen diferencias importantes entre ambas formaciones políticas, también se muestran de acuerdo en otras y habrá opciones para colaborar juntos.

Izagirre ha aclarado en primer lugar que el acto de hoy es un «trámite, un traspaso administrativo del cargo ya que no ha habido elecciones pero en el que queda claro que el proyecto se mantiene». Izagirre dejó claro que Insausti afrontará una responsabilidad «grande» a partir de ahora y también que le va a «cambiar la vida porque asumes una responsabilidad muy grande».

El portavoz de EH Bildu en Donostia agregó que «nos conocemos desde hace un tiempo, algo más de dos años, sé que conoces los rincones de este ayuntamiento en tu etapa como concejal y tenemos una relación de respeto. Espero que el nuevo peso que asumes en esta responsabilidad no te pese en la vida personal».

Entrando en arena política, Izagirre dejó claro que ambas formaciones tienen modelos «distintos» de ciudad y maneras de hacer políticas «distintas», aunque también subrayó que en otra serie de cuestiones están de acuerdo. «Has manifestado que vas a continuar con las cosas que han hecho hasta ahora el Gobierno del PNV y el PSE. Nosotros, en cambio, lo queremos hacer dando prioridad a los ciudadanos. Los dos modelos de ciudad diferentes ahí están, encima de la mesa«.

Con todo, Izagirre ha dejado claro que hay espacio, que hay oportunidades para que ambas formaciones sigan poniéndose de acuerdo en varios temas y también para hacer esfuerzos en pos de una ciudad mejor para los intereses de la ciudadanía. «Pero es verdad que en muchas otras cuestiones estamos de acuerdo. Y creo que va a haber opciones de ponernos de acuerdo en varios asuntos. Hoy no es el día para hablar de estos temas. Voy a repetir lo que siempre decimos. Estamos preparados para colaborar contigo, lo decimos de verdad, con transparencia. Y lo digo para los temas en los que estamos de acuerdo pero también para construir otra Donostia en la búsqueda de acuerdos para una mejor Donostia para todos».