La joya oculta de Igeldo: sale a la venta una casa rural del siglo XVI, la más cara de San Sebastián

Todo ello se integra en un entorno natural de 22.000 metros cuadrados de terreno ajardinado, donde se puede construir una piscina privada

L. G.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:10

Comenta

Una casa del siglo XVI en Igeldo ha salido a la venta por 4.990.000 euros. La residencia, completamente reformada, ha funcionado como casa rural y con este precio de salida se convierte en una de las propiedades más caras y exclusivas de San Sebastián, a la par que una vivienda a la venta en el Paseo de La Fe y otra villa en Igeldo.

La casa que ha salido a la venta combina la arquitectura tradicional vasca con las comodidades más modernas. Situada en una de las zonas más privilegiadas del monte Igeldo, ofrece vistas panorámicas al Cantábrico.

El inmueble mantiene su autenticidad original gracias al uso de piedra de época y materiales nobles, sin renunciar a los avances tecnológicos: dispone de bomba de calor, doble acristalamiento, aire acondicionado, fibra óptica y portón eléctrico. Todo ello se integra en un entorno natural de 22.000 metros cuadrados de terreno ajardinado, donde se puede construir una piscina privada, según explica en Idealista la inmobiliaria madrileña que la comercializa.

La vivienda se distribuye en tres niveles. La planta baja cuenta con un dormitorio principal con baño en suite, una cocina independiente y equipada, un despacho funcional y un amplio salón con ventanales. En la primera planta se encuentran tres dormitorios más, dos baños y otro salón.

En el sótano se enucentra la suite prinicpal con techos altos y terraza privada con vistar al mar, además de lavandería, sala de calderas y garaje cerrado. Además, una dependencia independiente con un dormitorio adicional amplía las posibilidades para alojar invitados o personal de servicio.

