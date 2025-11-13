Los jóvenes animan a «no aprender» actitudes y comportamientos machistas

«No aprendas que las chicas no tienen opinión, que hay juegos para chicos y para chicas, que los chicos no pueden llorar. No aprendas ... que las chicas son más débiles o deben ser sumisas, que el color rosa es solo para ellas». Son algunas de las frases creadas por alumnos de 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Gráfica Publicitaria del Instituto Usandizaga para la campaña 'No aprendas/Ez ikasi' diseñada para el próximo 25-N, Día Internacional Contra las Violencias Machistas.

«Queremos conseguir un espacio educativo en el que se enseñe a desaprender, cuestionar, respetar los géneros, fortalecer la convivencia y pensar libremente las ideas y actitudes que refuerzan las desigualdades», señaló este miércoles la concejala de Igualdad, Ane Oyarbide, en el acto de presentación celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la presencia de una treintena de estudiantes.

La delegada socialista advirtió de que «el machismo se aprende cuando alguien dice que algunas carreras son solo para chicos, cuando no se tiene en cuenta la opinión de una compañera, cuando se abandonan los comentarios sexistas como si fueran bromas o excesos. Se aprende de la manera que se organiza para participar en el aula, juegos, talleres, deportes y reparto de roles».

Los estudiantes advierten de que las actitudes machistas que se dan en las aulas «muchas veces no se cuestionan»

Oyarbide recordó que para contribuir a la lucha contra esta realidad, el consistorio ha puesto en marcha planes de igualdad y contra las violencias machistas, planes de formación, protocolos, jornadas, grupos de debate, casas de mujeres, escuelas de empoderamiento y acciones de sensibilización.

También en los medios

Por su parte, los estudiantes responsables del diseño de la campaña de este 25-N denunciaron «las actitudes machistas que se dan en las aulas y que muchas veces no se cuestionan. El sexismo no solo está en la calle, en los medios de comunicación o en las redes sociales: también se estudia en escuelas, institutos y universidades. Queremos hablar de lo que se aprende y también de lo que no deberíamos aprender».

Para dar a conocer la campaña de sensibilización de este año se realizarán iniciativas de comunicación en las redes sociales, en la página web municipal, en las pantallas de Dbus y en las casas de cultura, entre otros soportes y espacios.

«No podemos olvidar que, a pesar de que el 25 de noviembre es el día reivindicativo contra las injusticias machistas hacia las mujeres, nosotros desde el Ayuntamiento y en concreto desde el Departamento de Igualdad seguiremos trabajando todos los días del año con el resto de departamentos en la prevención y en la mejora de la atención a las violencias machistas», concluyó Oyarbide.