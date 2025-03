Joti Díaz, cronista social de DV, recibe «con mucha ilusión» el premio Bebé de Oro

Iker Marín San Sebastián Lunes, 3 de marzo 2025, 22:39 Comenta Compartir

Joti Díaz, cronista social de El Diario Vasco, ha recibido este martes emocionado el galardón Bebé de Oro que le ha concedido la agrupación carnavalera ... Los Bebés de la Bulla. La entrega del premio se realizó en el transcurso de la cena 'Pollo loco' organizada por los 'bebés' en la Unión Artesana con la que pusieron el punto y final al Carnaval. Joti Díaz, que acudió a la cita acompañado de su hermano Patxi y de su amigo Josean Ibiriku, mostró su «gratitud e ilusión» por recibir un premio que Los Bebés de la Bulla le han concedido por unanimidad en reconocimiento «a sus crónicas sociales y sus populares negritas». «Que los 'bebés', que participan en los Carnavales, las regatas y otros actos festivos de la ciudad, me reconozcan me gusta. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Es un honor», dijo el nuevo Bebé de Oro.

