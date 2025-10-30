Jon Insausti asume la Alcaldía de Donostia con voluntad de implantar un nuevo estilo

Jon Insausti fue nombrado ayer nuevo alcalde de San Sebastián, tras la renuncia de Eneko Goia el pasado día 16. El candidato del PNV recibió ... en el Pleno extraordinario los votos de su grupo y los del PSE, pero no alcanzó la mayoría absoluta necesaria por la baja médica de un edil jeltzale y fue finalmente nombrado regidor por ser la lista electoral más votada en los comicios de 2023. Eran las 12.18 horas cuando la presidenta del Pleno, Nekane Arzallus, anunciaba que Jon Insausti Maisterrena, donostiarra de 36 años, se convertía en el séptimo alcalde de Donostia en la democracia.

El joven edil, hasta ahora delegado de Cultura, Turismo y portavoz del grupo PNV, recibió la makila de un Eneko Goia muy emocionado de que su 'delfín' se haya convertido en sucesor.

Jon Insausti asumió el cargo de alcalde con una mezcla de «agradecimiento, orgullo, humildad, ilusión y responsabilidad». Se sabe perteneciente a la 'generación más preparada' y aseguró que «vamos a atrevernos a demostrarlo».

El reto del nuevo alcalde no es pequeño. El PNV cambia de jinete a mitad de la carrera e Insausti tiene la misión de ganar la Copa de Oro en solo año y medio porque será el candidato jeltzale a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

EH Bildu no perdió el tiempo ayer en la breve intervención de su portavoz, Juan Karlos Izagirre, quien, después de felicitarle por la elección, le recordó a Insausti que «no es el alcalde que eligieron los ciudadanos en 2023» sino «el elegido por el PNV para rellenar el hueco dejado por la renuncia de Goia».

Es la primera vez que San Sebastián nombra a su alcalde a mitad de legislatura e Insausti sabe que el proyecto del PNV debe remontar porque en 2023 se quedó a 1.300 votos de EH Bildu. La coalición muerde los tobillos al PNV, también en Donostia. Insausti debe aprovechar que Goia le ha limpiado de 'marrones' el camino hasta 2027: las obras del Topo terminan –ayer se anunció el fin de los trabajos en la plaza Xabier Zubiri–, el GOe ya se ha inaugurado, la transformación de los cuarteles ya solo depende del Ayuntamiento y los polémicos cambios de tráfico de Goia empiezan a ser asumidos por los conductores.

Reconectar con la ciudad

Jon Insausti tiene ahora el reto de implantar un nuevo estilo que reconecte con la ciudad. Hasta ahora ha tenido poco protagonismo dentro del gobierno municipal, pese a dirigir el departamento de Cultura y ser el portavoz del grupo PNV, pero en adelante será él quien tendrá que dar la cara las 24 horas del día. Tendrá que hablar y mojarse en todos los asuntos que afecten a la ciudad (incluso en algunos que no tengan que ver con Donostia), los que le gusten y los que no, tendrá que lidiar con una oposición que se hará oír cada vez más y deberá aclarar cuál es su visión de la ciudad, qué quiere hacer y cómo lo piensa lograr.

En su primer discurso de 9 minutos, Insausti ofreció algunas pinceladas de su proyecto, que pasa por «transformar Donostia hacia dentro, hacia las personas, una Donostia para las y los donostiarras». Dejó claras sus prioridades: «más vivienda, más seguridad, más empleo de calidad y mejorar la vida cotidiana».

Auditz Akular

Respecto al primero de los retos indicó que se dispone a «acelerar» la aprobación del nuevo PGOU y que retomará el proyecto de Auditz Akular, la principal operación de vivienda protegida del vigente Plan General, impulsada por Odón Elorza y que ha permanecido metida en un cajón 15 años sin que nadie haya sabido ni acertado (ni querido) activar. No es poco que Insausti mencione este proyecto en su discurso de nombramiento cuando vive en el barrio de Altza, de donde han llegado históricamente las mayores críticas a la operación.

El nuevo alcalde también confió en lograr un pacto de ciudad en materia de seguridad, algo que tiende puentes con el PP, grupo municipal que la semana pasada incluyó este asunto en un decálogo para prestarle su voto ayer a Insausti y que ante la negativa del PNV a hablar votó en blanco.

El regidor agradeció a su «mentor» Eneko Goia, por «haber dado todo en favor del bienestar de Donostia», y mencionó varias veces a su propia familia por ser el sostén que supuso para él la «mesa de la cocina que todos tenemos en casa», el símbolo metafórico del foro donde los vascos se reúnen para hablar y debatir sobre las cuestiones que les afectan.

Para finalizar, quiso enviar un mensaje «a todas las mesas de la cocina» de la ciudad: «Voy a esforzarme a tope. Contad conmigo. Este soy yo, el nuevo alcalde de todas las y los donostiarras».

Crítica constructiva

Los portavoces de los grupos desearon suerte a Insausti en su nuevo cargo. EH Bildu renunció a presentar un candidato para confrontar con el jeltzale en la votación, pero su portavoz, el ex alcalde Juan Karlos Izagirre, le recordó que no ha sido elegido en unas elecciones y que tendrá que pasar por unos comicios enfrentado a los demás candidatos para recibir la legitimidad completa que necesita todo alcalde. La coalición deberá decidir si Izagirre vuelve a ser su aspirante u opta por una nueva cara para competir con Insausti por la Alcaldía en 2027.

La portavoz socialista Ane Oyarbide le deseó suerte y señaló que «nuestro grupo político ha apoyado la investidura porque seguiremos formando parte de la coalición que lleva gobernando esta ciudad desde hace diez años».

El portavoz del PP, Borja Corominas, también le deseó suerte y justificó su voto en blanco porque el PNV no quiso dialogar en los días previos de su decálogo para apoyar a Insausti en la votación.

Y el portavoz de Elkarrekin, Víctor Lasa dijo que el relevo en la Alcaldía no era un mero trámite administrativo y pidió a Insausti «más ambición, audacia y valentía» para poder resolver los problemas de los donostiarras.

Un emocionado Eneko Goia fue el encargado de entregar la makila al nuevo alcalde, quien la mostró al público llevándose la mano derecha al corazón. Antes de sentarse en la butaca presidencial, Insausti fue dando la mano a todos los portavoces de los grupos municipales y a la secretaria general del Ayuntamiento.

Insausti afronta el reto de abrir brecha respecto a EH Bildu de aquí a 2027, cuando ambos competirán por la Alcaldía en las urnas

Izagirre recordó ayer que los donostiarras no han elegido a Insausti, «el que lo ha hecho es el PNV para sustituir a Goia»

El nuevo alcalde quiere ser más de construir hacia dentro de la ciudad que de obras, pero no se olvidó de citar Auditz Akular

Dos miembros de Kresala Dantza Taldea, Claudia Erentxun y Josu Sagardia, bailaron el aurresku de honor a un Jon Insausti rodeado del resto de la corporación y, posteriormente, el nuevo alcalde posó para las fotos y saludó a invitados, amigos, ex concejales y familiares que llenaban el Salón de Plenos, entre quienes se encontraban la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el obispo Fernando Prado y los dirigentes del PNV Aitor Esteban, Euge Arrizabalaga y Joseba Egibar.

Al principio de la sesión plenaria dos nuevos concejales tomaron posesión. Tomás Pascua (PP) juró su cargo y sustituyó a Jorge Mota, presente en la ceremonia, e Idoia Gracia (PNV) asumió su nuevo puesto en sustitución de Eneko Goia, quien, acompañado de su esposa, fue otro de los inevitables protagonistas de la jornada.