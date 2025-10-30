Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti muestra la makila al público, tras recibirla de Eneko Goia. Fernando de la Hera

Jon Insausti asume la Alcaldía de Donostia con voluntad de implantar un nuevo estilo

El nuevo alcalde de San Sebastián recibe solo el apoyo del PNV y PSE, mientras los demás grupos votan en blanco y le anuncian una oposición constructiva

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:09

Jon Insausti fue nombrado ayer nuevo alcalde de San Sebastián, tras la renuncia de Eneko Goia el pasado día 16. El candidato del PNV recibió ... en el Pleno extraordinario los votos de su grupo y los del PSE, pero no alcanzó la mayoría absoluta necesaria por la baja médica de un edil jeltzale y fue finalmente nombrado regidor por ser la lista electoral más votada en los comicios de 2023. Eran las 12.18 horas cuando la presidenta del Pleno, Nekane Arzallus, anunciaba que Jon Insausti Maisterrena, donostiarra de 36 años, se convertía en el séptimo alcalde de Donostia en la democracia.

