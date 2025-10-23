Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñigo Olaizola, director de la Sociedad de Fomento, y la concejala Ane Oyarbide, este jueves en el Ayuntamiento. D. U.

A la par de Helsinki o Grenoble: La inversión en I+D en Donostia bate récords

El número de comercios minoristas retrocede un 2,3% y las empresas de más de 50 empleados representan ya un 44% del total de la ciudad, según el último Barómetro Económico de Fomento

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:13

El Barómetro Económico 2024, elaborado por la Sociedad de Fomento, confirma que Donostia consolida su trayectoria de crecimiento en un año marcado por la incertidumbre ... geopolítica y grandes avances tecnológicos. La inversión en I+D experimenta un crecimiento interanual del 12,3% hasta la cifra récord de 365,4 millones y ya representa un 3,7% del PIB local. El sector biotecnológico se mantiene como referente con el 17% de la inversión total en I+D de la ciudad.

