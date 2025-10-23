A la par de Helsinki o Grenoble: La inversión en I+D en Donostia bate récords

El Barómetro Económico 2024, elaborado por la Sociedad de Fomento, confirma que Donostia consolida su trayectoria de crecimiento en un año marcado por la incertidumbre ... geopolítica y grandes avances tecnológicos. La inversión en I+D experimenta un crecimiento interanual del 12,3% hasta la cifra récord de 365,4 millones y ya representa un 3,7% del PIB local. El sector biotecnológico se mantiene como referente con el 17% de la inversión total en I+D de la ciudad.

Estos datos sitúan a la capital guipuzcoana en niveles comparables con ecosistemas europeos más avanzados como Helsinki (3,8% del PIB) o Grenoble (3%) y por encima de la media vasca (2,2%) y del territorio (2,6%). Además, el ratio de 1.936 euros de inversión en I+D por habitante supera ampliamente la media del País Vasco (930 euros/habitante) y de comunidades como Madrid (879 euros/habitante) o Cataluña (679 euros/habitante).

Este fortalecimiento se refleja también en el incremento de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), que se sitúa en el 7,9% con 1.419 nuevas empresas registradas, posicionando la ciudad en línea con los principales polos de emprendimiento del Estado, como Madrid (9%), Cataluña (8,5%), o la Comunidad Valenciana (8%).

Según ha detallado este jueves la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, San Sebastián cuenta con cerca de 6.800 personas ligadas a la I+D, contribuyendo al 18.6% del empleo vasco en este ámbito. Por otra parte, la representación femenina se mantiene equilibrada, con una media del 46,6%, y una distribución también paritaria entre los distintos perfiles de ocupación.

Sectorialmente, la inversión en I+D en biotecnología representa ya el 17% sobre el total de la I+D local, con un crecimiento interanual cercano al 30% (y del 116% en los últimos 8 años). En paralelo, el empleo en este sector representa ya el 33,9% en Euskadi.

Por otro lado, los servicios intensivos en conocimiento (SEIC) alcanzan los 35.556 empleos en la ciudad, concentrando el 35% de la ocupación de la ciudad y aportando cerca de la mitad del PIB municipal, lo que convierte a San Sebastián en la capital de más de 100.000 habitantes con mayor intensidad de empleo tecnológico en I+D en España, según la Fundación COTEC.

«Es precisamente este ecosistema científico, que hemos desarrollado en las últimas décadas, con esfuerzo y una excelente colaboración público-privada, el que nos ha llevado a ser referentes en el ámbito de la ciencia y la innovación. No solo a nivel estatal, también europeo. Y seguimos trabajando, impulsando los motores que nos permitirán mejorar nuestra competitividad, promover el progreso científico y aumentar nuestra capacidad de atraer y retener el talento», ha apuntado Oyarbide.

Datos históricos del mercado laboral

En el ámbito laboral, San Sebastián alcanza en 2024 cifras históricas, con 90.900 personas activas y 84.900 ocupadas (+3%), y cierra el año con la tasa de paro más baja de las últimas décadas (6,3%, según el Eustat), en línea con los estándares europeos.

Gracias a este dinamismo, en 2024 se logra un importante volumen de personas contratadas (35.000) gracias a la formalización de 94.400 contratos. En este contexto, en San Sebastián, el 56% de los contratos son firmados por menores de 35 años.

Para la concejala de Economía y Empleo Local, los datos de empleo son «muy buenos y demuestran el músculo que tiene nuestra ciudad. Sin embargo, debemos seguir trabajando para poder ofrecer oportunidades laborales a todas esas personas que más dificultades tienen para acceder a un puesto de trabajo». En este sentido, ha destacado que uno de los retos para la ciudad es dar una oportunidad laboral a las personas desempleadas de larga duración, que representan un 44,6% del total de parados. Se trata de un colectivo que, no obstante, experimenta una reducción del 3,8% respecto a 2023. Además, el peso de este segmento poblacional se sitúa por debajo de la media de Gipuzkoa y del País Vasco.

Cambio del tejido empresarial

El crecimiento económico donostiarra en 2024 se sustenta sobre un tejido empresarial de 15.384 empresas, con un parque empresarial de tamaño micro, ya que más de 7 de cada 10 cuentan con menos de dos empleos. Sin embargo, se consolida la tendencia al crecimiento y concentración del empleo en negocios de mayor dimensión. De hecho, los de más de 50 empleados concentran ya el 44% del empleo, lo que convierte a Donostia en una de las cuatro ciudades de España con mayor densidad empresarial.

En 2024, el PIB nominal de la ciudad crece un 6,6%, superando el promedio de Gipuzkoa y del conjunto del País Vasco, mientras que el empleo aumenta un 2,7%. El tejido productivo local, muy orientado al sector servicios, muestra también una evolución positiva, contribuyendo al 91,4% del empleo total de la ciudad y al 88,3% del PIB municipal. Cabe destacar que los servicios intensivos en conocimiento (SEIC) representan ya más del 35% de los establecimientos de la ciudad (6.372 establecimientos).

En paralelo, la economía urbana concentra al 22,2% de los establecimientos, con un total de 3.987 (el 13,1% correspondiente al comercio minorista, por 9,1% el sector ocioturístico-gastronómico). Un ámbito que supone el 11,8% del PIB y el 19.3% del empleo de la ciudad. Por un lado, el comercio minorista ve mermada su fachada comercial (-2,3% de tiendas), mientras que mejora ligeramente sus cifras de empleo (+1,4%). Por su parte, el sector ocioturístico-gastronómico continúa con el buen comportamiento desde 2019 (exceptuando la pandemia), ya que crece un 10% en empleo desde entonces, con un avance del 8,7% en la ocupación el último año. Así, el sector representa actualmente un 9,7% del empleo de la ciudad y un 9,1% de los establecimientos.

Repunte demográfico

San Sebastián experimentó en 2024 un crecimiento poblacional moderado alcanzando los 189.865 habitantes, impulsado principalmente por la población de origen extranjero. Un colectivo, que ya roza las 30.000 personas y representa un 15,7% de la ciudadanía y hasta un 21% de las nuevas contrataciones formalizadas. Es destacable además que, a pesar del aumento de la población extranjera, el número de personas desempleadas extranjeras haya disminuido un 16% en la última década. En paralelo, las personas mayores de 65 años son ya un 26,2% de la población, reflejando tanto la calidad de vida como los retos del envejecimiento de la sociedad.

El Barómetro de la Sociedad de Fomento también destaca el elevado nivel educativo de la ciudad, ya que un 27,4% de la población donostiarra cuenta con estudios universitarios, realidad que eleva el nivel formativo y la empleabilidad media del municipio, con un 85% de inserción de las personas graduadas y del 94% en el caso de las titulaciones técnicas.