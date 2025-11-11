Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Insausti e Itxaso se saludan antes de su reunión de la pasada semana en el Ayuntamiento. Estrada

Insausti: «Es bueno para Donostia que Auditz Akular haya despertado el interés del Gobierno Vasco»

El alcalde valora como «positiva» la colaboración interinstitucional para «dar respuesta» al problema de la vivienda

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

Jon Insausti ha respondido este martes a las críticas de la Iniciativa Ciudadana Altza XXI al proyecto para construir 3.000 viviendas en Auditz ... Akular. El alcalde ha afirmado que «es bueno para Donostia que Auditz Akular haya despertado el interés del Gobierno Vasco», al tiempo que ha apuntado que «ante todo el ruido que tenemos alrededor, este desarrollo puede dar una respuesta al problemas de la vivienda en la ciudad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  5. 5 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  6. 6

    Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  7. 7

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  8. 8 Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  9. 9

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  10. 10 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Insausti: «Es bueno para Donostia que Auditz Akular haya despertado el interés del Gobierno Vasco»

Insausti: «Es bueno para Donostia que Auditz Akular haya despertado el interés del Gobierno Vasco»