Insausti: «Es bueno para Donostia que Auditz Akular haya despertado el interés del Gobierno Vasco»

Jon Insausti ha respondido este martes a las críticas de la Iniciativa Ciudadana Altza XXI al proyecto para construir 3.000 viviendas en Auditz ... Akular. El alcalde ha afirmado que «es bueno para Donostia que Auditz Akular haya despertado el interés del Gobierno Vasco», al tiempo que ha apuntado que «ante todo el ruido que tenemos alrededor, este desarrollo puede dar una respuesta al problemas de la vivienda en la ciudad».

Insausti ha valorado como «positiva» colaboración del Gobierno Vasco en este y otros proyectos residenciales en la capital guipuzcoana. «Hacen falta nuevos compromisos para un nuevo tiempo y esta es la forma de trabajar», ha subrayado el regidor jeltzale, quien ha asegurado que «pondremos sobre la mesa todas las parcelas disponibles para construir vivienda» ya que «mejor trabajar a cuatro manos que a dos».

Respecto a su reunión de esta tarde en Vitoria con el lehendakari, Imanol Pradales, Insausti ha avanzado que «hablaremos de vivienda pero también de salud, seguridad y demás prioridades para mejorar el día a día de los ciudadanos. Necesitamos acuerdos marco y pediré colaboración. Vamos a sacar nuestro nervio donostiarra».