Insausti: «Para un alcalde es un regalo que los donostiarras quieran vivir en su ciudad»

El problema de la vivienda es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el gobierno municipal de Donostia. Así volvió a evidenciarse hace unos días en una información publicada por este periódico por el 25 aniversario del DIPC (Donostia International Physics Center) y en la que su director reconocía que el centro investigador «ha perdido algún investigador porque no se podía pagar un piso en San Sebastián».

Preguntado por esta cuestión, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha considerado que ser «una ciudad atractiva también genera otro tipo de demanda, pero esta ciudad tiene una principal y es que las y los donostiaras quieren vivir en su ciudad, y creo que eso para un alcalde es todo un regalo».

Insausti ha subrayado que Donostia tiene que hacer frente a una doble demanda, la que viene de su propia ciudadanía y la que proviene de su «atractivo» exterior. En este sentido, ha comparado la situación con la de otros municipios cercanos «que año tras año van perdiendo población». «En Donostia ocurre lo contrario. Los donostiarras queremos vivir aquí y, además, mucha gente de fuera también desea hacerlo. Personas del territorio que quieren prosperar aquí porque existe un tejido económico, social, deportivo y cultural sólido, una alta calidad de vida y unos servicios públicos de nivel», ha insistido.

El alcalde donostiarra ha reconocido que «hace falta más vivienda» y ha detallado que el Ayuntamiento trabaja en dos líneas para ampliar el parque residencial. Por un lado, «maximizar el aprovechamiento de la ciudad construida», mediante segregaciones, cambios de uso o el traslado de actividades económicas a los bajos. Por otro, impulsar nuevos desarrollos urbanísticos. En este último apartado ha citado Auditz Akular -o «Altza Berri», como prefiere llamarlo-, donde está proyectada la construcción de 3.000 viviendas. Sería el mayor desarrollo inmobiliario de las últimas décadas en Gipuzkoa. «Es por Altza por donde la ciudad puede crecer», ha subrayado.

