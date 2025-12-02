Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Insausti durante la rueda de prensa A. M.

San Sebastián

Insausti: «Para un alcalde es un regalo que los donostiarras quieran vivir en su ciudad»

El alcalde de Donostia subraya la necesidad de disponer de nuevos terrenos como Auditz Akular para responder a la demanda interna y externa

L. Ochoa

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:17

Comenta

El problema de la vivienda es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el gobierno municipal de Donostia. Así volvió a evidenciarse hace unos días en una información publicada por este periódico por el 25 aniversario del DIPC (Donostia International Physics Center) y en la que su director reconocía que el centro investigador «ha perdido algún investigador porque no se podía pagar un piso en San Sebastián».

Preguntado por esta cuestión, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha considerado que ser «una ciudad atractiva también genera otro tipo de demanda, pero esta ciudad tiene una principal y es que las y los donostiaras quieren vivir en su ciudad, y creo que eso para un alcalde es todo un regalo».

Insausti ha subrayado que Donostia tiene que hacer frente a una doble demanda, la que viene de su propia ciudadanía y la que proviene de su «atractivo» exterior. En este sentido, ha comparado la situación con la de otros municipios cercanos «que año tras año van perdiendo población». «En Donostia ocurre lo contrario. Los donostiarras queremos vivir aquí y, además, mucha gente de fuera también desea hacerlo. Personas del territorio que quieren prosperar aquí porque existe un tejido económico, social, deportivo y cultural sólido, una alta calidad de vida y unos servicios públicos de nivel», ha insistido.

El alcalde donostiarra ha reconocido que «hace falta más vivienda» y ha detallado que el Ayuntamiento trabaja en dos líneas para ampliar el parque residencial. Por un lado, «maximizar el aprovechamiento de la ciudad construida», mediante segregaciones, cambios de uso o el traslado de actividades económicas a los bajos. Por otro, impulsar nuevos desarrollos urbanísticos. En este último apartado ha citado Auditz Akular -o «Altza Berri», como prefiere llamarlo-, donde está proyectada la construcción de 3.000 viviendas. Sería el mayor desarrollo inmobiliario de las últimas décadas en Gipuzkoa. «Es por Altza por donde la ciudad puede crecer», ha subrayado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  3. 3 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  4. 4

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9 Condenado a tres años de prisión un educador de un centro de Aia por agredir sexualmente a una joven tutelada
  10. 10 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Insausti: «Para un alcalde es un regalo que los donostiarras quieran vivir en su ciudad»

Insausti: «Para un alcalde es un regalo que los donostiarras quieran vivir en su ciudad»