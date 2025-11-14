El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada» Nerea Belzunegi ha explicado en uno de sus últimos vídeos el nacimiento de los edificios más emblemáticos de un barrio donostiarra

«Hace apenas 60 años aquí no había nada, sólo el río Urumea, huertas y descampados», explica Nerea Belzunegi en uno de sus últimos vídeos publicados en redes sobre el increíble cambio de uno de los barrios más conocidos de San Sebastián.

«Y así nacía Amara Berri, el moderno barrio de la capital donostiarra y símbolo del crecimiento y la modernidad», explica la agente inmobiliaria. «Se levantaron así las cuatro torres de Amara, cuatro edificios gemelos de unos 50 metros de altura que durante años fueron los más altos de San la capital guipuzcoana.

Las Cuatro Torres de Amara «nacieron en los años 60, diseñadas por Luis Peña Ganchegui y Juan Daniel Fullaondo, y durante años fueron los edificios más altos de la ciudad. Con sus agujas coronadas y esas pequeñas ventanas orientadas al norte, sur, este y oeste las convirtieron en un símbolo de la modernidad donostiarra, mirando en todas las direcciones, abierta al mar, a las montañas y al futuro», recalca Belzunegi.

Unos edificios que reflejan la claridad del cielo en el barrio de Amara

«Sus fachadas están recubiertas de miles de piezas cerámicas, cuadradas y redondas, en tonos grises y beige, colocadas una a una. Una textura hace que el edificio cambie de color con la luz del día y que refleja la claridad del cielo», explica sobre algo que fue «una elección estética y práctica».

«Lo que en su día se vio como una ruptura con el estilo clásico de la ciudad, hoy forma parte inseparable del horizonte de edificios del barrio donostiarra de Amara», finaliza.