San Juan 2019 | Una noche de San Juan sin grandes sobresaltos en Donostia

Guardia Municipal ha tenido que realizar varias intervenciones a lo largo de la noche por hogueras de San Juan y barbacoas no autorizadas en San Sebastián. En Martutene y junto al edificio Carlos Santamaria se identificaron una sardinada y una barbacoa sin permiso. En Aiete, en Bera-Bera, la Guardia Municipal apagó 15 pequeñas hogueras sin autorización. En Miramon, recibieron el aviso de una hoguera no autorizada en el Anfiteatro, pero cuando se personaron la hoguera estaba encendida, pero no había nadie, por lo que procedieron a apagarla. Para finalizar en Oleta, la Guardia Municipal ha intervenido a las 6 de la mañana para apagar la hoguera autorizada, que había quedado mal sofocada.

En la playa de Zurriola, la Guardia Municipal decidió acotar una zona para realizar hogueras (entre la rampa próxima al Kursaal y Sagues). En la misma, la Guardia Municipal puso la unidad movil, donde atendió a cuatro jóvenes por consumo de alcohol y recogió a tres menores que se habían perdido.

En Concha y Ondarreta no ha habido intervenciones

Para finalizar, durante la celebración de la sokadantza de autoridades, una mujer de 50 años entró sin permiso en el edificio de la antigua Casa Consistorial. Al ser requerida para que abandonara el edificio agredió a uno de los agentes, por lo que fue detenida.