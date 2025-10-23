Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainara, en la Avenida, en un punto arbolado entre La Casa del Libro e Iturralde, la cafetería chiquita. G. ESTRADA

Ciudadanos

Ainara Ortega Barrenetxea

«Incansables Big Band, New Orleans' txaranga; alma y razón; bello dolor»

Porque saca disco. En buena compañía, la de Joaquín Chacón

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:00

Nos cruzamos en La Casa del Libro. Buscaba un título de Brigitte Champetier porque le interesa la psicología sistémica tal como la plantea Bert Hellinger. ... Quedamos en tomarnos un café en la terraza de enfrente, la de Iturralde, junto al kiosko de la prensa. Para hablar. Del disco 'Soul of love' que acaba de grabar con Joaquín Chacón, gran referente de la guitarra de jazz pero con árbol genealógico aflamencado. Ainara, por cierto, además de actriz, de tener cursados tres años y medio de Psicología, de bailar lindy hop y claqué, de ser compositora ('Onin') y saltar tras las txarangas, de presentar galas y congresos, de ganar premios, de ser graduada en violín por el Conservatorio, se licenció con matrícula de honor en Musikene. Pertenece a aquella maravillosamente chiflada primera promoción que estudió Jazz (con mayúsculas) cuando Musikene estaba en el palacio Miramar. Admira, locamente, a Ella Fitzgerald, Amaia Zubiria y Lina Morgan.

Te puede interesar

