Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián

Desde este martes ofrecerán su amplio catálogo de croquetas en el mercado San Martín

M. S.

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:51

Comenta

Iñaki Azurmendi y Xabat Erroizenea, dos jóvenes emprendedores guipuzcoanos que triunfan con sus croquetas, han abierto un nuevo local en el mercado San Martín de San Sebastián. Los dos cocineros formados en el Basque Culinary Center, ofrecerán desde este martes sus croquetas de 'Kroketxea'.

Todo empezó un día en el que Xabat había hecho croquetas en su casa en Hernani, un amigo informático fue a ayudarle con el ordenador y para agradecérselo, le dio unas cuantas para que se las llevara a casa. A su amigo le gustaron y le pidió más. Se corrió la voz y después le pedían los amigos y la familia de los amigos y los amigos de los amigos.

El donostiarra Iñaki empezó a ayudar a Xabat y a ayudarle a repartirlas por algunos bares, hasta conseguir distribuirlas por restaurantes y eventos y por varios rincones de Gipuzkoa, Araba, Durango, Zaragoza y Madrid (de manera online).

Kroketxea abre en el mercado San Martín de San Sebastián

Desde entonces crearon 'Kroketxea', un obrador de croquetas caseras hechas a mano que se encuentra ubicado en Pokopandegi 24. Ahora ofrecerán en su nuevo puesto en el mercado San Martín su amplio catálogo de croquetas entre las que destacan sabores clásicos, como jamón ibérico o bacalao hasta propuestas más creativas.

Y es que estos venden croquetas de sabores que van desde chipirones en su tinta, queso Idiazábal con cebolla caramelizada y queso azul de Zerain, hasta otras especiales de hongos, buey, puerro confitado con langostino y espinaca.

