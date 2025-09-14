Igualdad y liderazgo en el deporte

Joti Díaz Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

En el marco del Open Internacional de Tenis de San Sebastián WTA 125, el Real Club de Tenis donostiarra celebró una jornada centrada en la igualdad de oportunidades y el impulso del liderazgo femenino en el deporte, la ciencia y la empresa. El acto fue inaugurado por Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local, y moderado por Celia Angulo, de Tennium. Las ponentes compartieron sus experiencias personales, destacando la necesidad de generar espacios de visibilidad, referentes y transformación.

Anabel Medina, directora del torneo y extenista profesional, destacó cómo su carrera le enseñó a tomar decisiones difíciles y autogestionarse, capacidades que ha trasladado a su rol como líder. Apostó por ofrecer más oportunidades a las jóvenes deportistas en España, lamentando la falta de financiación y patrocinio. Isabel Busto, presidenta de Adegi, defendió el liderazgo inclusivo como herramienta clave para transformar las organizaciones, y subrayó la importancia de escuchar, generar confianza y adaptarse a la mirada de las nuevas generaciones. Nerea Ibáñez, presidenta de Aspegi, recordó que igualdad no es homogeneidad, sino equidad de oportunidades. Reivindicó la necesidad de derribar barreras como el acceso desigual a redes de poder o la conciliación, recae mayoritariamente en las mujeres.

Idoia Azaldegui, directora general de Polymat Fundazioa, expuso cómo su organización implementó medidas de acción positiva para aumentar el número de mujeres en puestos de responsabilidad, destacando la importancia de saber priorizar. Nuria Vegas, directora de Unibail Rodamco Westfield, abogó por un cambio cultural real que visibilice el liderazgo femenino y establezca políticas de igualdad y conciliación efectivas. Marta Ormazabal, subdirectora de investigación en Tecnun, destacó que las nuevas generaciones traen una mirada diferente y que es fundamental acercarles referentes femeninos desde la escuela, fomentando la colaboración entre universidad, empresa y centros educativos.

Goizane Álvarez, diputada foral de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, cerró el panel subrayando la necesidad de contar con «mujeres valientes, reivindicativas y valedoras de otras». La jornada concluyó con las palabras de Patricia Rodríguez, gerente del Real Club de Tenis de San Sebastián, quien agradeció la participación y reafirmó el compromiso del club con la igualdad y el deporte femenino.

Algunos asistentes: Gorka Iturriaga, director de Deportes del Gobierno Vasco; David Feijoo, gerente de Donostia Kirola; Juan Azpiroz, presidente del Real Club de Tenis de San Sebastián y las directivas Arantzazu Urbistondo, Itziar Trincado, Elena Guibert y Natalia Ruíz de Luzuriaga; Aintzane Encinas, responsable del área social de la Real Sociedad; Eli Sarasola, exfutbolista profesional y entrenadora; Pío Aguirre, presidente del Náutico; Amaia Sánchez, gerente de La Perla Talaso-Sport; Saskia Bertelink, presidenta del Club de Golf de Zarautz, Itziar Mahave, directora regional en Gipuzkoa y Pilar Aguado de Banco Sabadell.