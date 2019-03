Igualdad cocinada con naturalidad Campeona. Una socia de Euskal Giroa ganadora del campeonato de mus, con compañeros de la sociedad. Euskal Giroa fue hace 40 años de las pioneras en admitir socias de pleno derecho | Se fundó en 1978 y su apertura a las mujeres dificultó la relación con otras sociedades YOLANDA SÁNCHEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 7 marzo 2019, 08:55

La mayoría de las ciudades están inmersas estos días en diferentes actos reivindicativos por la igualdad de género. La sociedad Euskal Giroa de Herrera se adelantó hace cuatro décadas a los cánones de la época convirtiéndose en un ejemplo de integración e igualdad entre hombres y mujeres. Estos avances de género no se han ido logrando mediante un proceso de lucha, sino por respuesta natural a una demanda social del barrio. Todas las actividades de esta entidad han estado y están abiertas tanto a socios y socias, así como a vecinos y resto de personas.

A finales de los 70, un grupo de hombres y mujeres herreratarras empezó a colaborar con la idea crear una sociedad que no presentara ninguna limitación para su acceso. En aquella época, Herrera contaba sólo con el C.D. Herrera, pero no atendía a los deseos de participación de las mujeres del barrio. «Chicos y chicas andábamos en cuadrillas y hacíamos planes juntos. Cuando queríamos ir a una sociedad gastronómica, nos encontrábamos con el impedimento de que nuestras amigas no podían entrar. Por eso, decimos constituir una sociedad donde las personas pudieran acceder a las instalaciones y servicios en igualdad de condiciones. Además, queríamos impulsar un ambiente euskaldun en la zona», comentan varios socios veteranos.

Aurelio Cabañas, socio y antiguo miembro de la junta, recuerda que algunos vecinos hacían manifestaciones como «no os damos ni cinco días» o «vais a tener follones en la cocina». A pesar de ello, los integrantes de esta nueva sociedad se mostraban convencidos de que lo mejor era compartir de una forma natural espacios y actividades todos juntos (hombres, mujeres, niños...), ideas que mantienen vigentes en los fundamentos de la agrupación.

Tras meses de trabajo, Euskal Giroa se constituyó en octubre de 1978 incluyendo a las mujeres como socias de pleno derecho, una pequeña revolución en dicha época, ya que la totalidad de las sociedades gastronómico-deportivas estaban destinadas a un público masculino. «La asociación cultural Kresala de la Parte Vieja era una de las pocas que permitía la participación de las mujeres en ciertas actividades, pero difería enormemente de la filosofía de igualdad efectiva que propugnábamos desde nuestra sociedad», detalla Gurutz Mugika, socio y expresidente de Euskal Giroa. Hombres y mujeres podían acceder sin restricciones tanto a las instalaciones de la antigua casa Ibarbia de Herrera como a las actividades (mus, pelota, bolos, excursiones...).

La idea de compartir hombres y mujeres un mismo espacio en un nivel de igualdad «no era algo asumido y que las relaciones con otras sociedades no fueron fáciles en esos primeros años de andadura. Tuvieron problemas para participar con sus representantes femeninas en determinados concursos y campeonatos. «A finales de los 80, se suspendió un campeonato de mus intersociedades en San Sebastián. En la normativa del certamen, no se recogía una prohibición expresa contra la participación de las mujeres muslaris, pero la postura en contra de algunas sociedades y la retirada de apoyos económicos de entidades colaboradoras provocaron que no se llevara adelante el evento».

Primera presidenta

A mediados de los 80, la sociedad nombró a la socia Elena Arrieta presidenta, convirtiéndose en la primera mujer que desempeñó el cargo en una sociedad gastronómica-deportiva. Arrieta recuerda que miembros de otras agrupaciones «no sabían cómo comportarse» cuando ella aparecía en reuniones o eventos en representación de Euskal Giroa. Uno de los episodios más incómodos que vivió durante su cargo fue cuando visitó otra sociedad para ver las reformas que estaban acometiendo y tomar ideas para la futura remodelación de su sede. «Cuando iba a ver la obra de la cocina, varios socios se habían colocado en línea junto a la entrada impidiendo el paso. Ingenua de mí, pensé que lo hacían porque los obreros estaban trabajando, pero me dijeron que no podía pasar al ser mujer. Me acordé de mi infancia cuando a las personas de color se les vetaba el acceso a determinados encuentros deportivos», narra.

Euskal Giroa ha sido siempre una sociedad muy dinámica organizando actividades y colaborando en eventos del barrio. El mus es la actividad estrella. En sus años gloriosos, han llegado a competir hasta 140 parejas, siempre con presencia femenina. Entre otras muchas actividades, es conocida por su anual Feria de la Trufa.