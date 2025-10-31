Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gerardo, Elizabeth, Mitxel, David... Noche de Halloween en el Tívoli. LOBO ALTUNA

Ciudadanos

«Han ido llegando de las Landas, Tenerife y Salou y los hemos ido colgando»

Gerardo Sagastume Castillo (+ Elizabeth, Mitxel, David, María...) | Es Halloween. Cenamos en el Tívoli

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:58

Comenta

El Tívoli (Paseo de Larratxo 39) ha estado cerrado por vacaciones del 5 al 23 de octubre pero los tres últimos días y mayormemte por ... la noche los vecinos escuchaban ruidos extraños, subidas y bajadas de la tensión eléctrica, golpes, aullidos de ultratumba, correr y descorrerse de trampillas. No se inmutaron. Sabían lo que pasaba, estaban preparando la decoración para la Noche Negra. Para Halloween. Para los días de Muertos. ¿Quiénes? Todas y todos: Mitxel (el patriarca), María (la gran matriarca), la abuela Pepi. Más Katherine. Y David. En el cochecito de bebé, la quinta generación, Kylie, que hoy estará disfrazada de calabaza. Todos y todas bajo la dirección de Elizabeth Rodríguez Olmos y de Gerardo Sagastume Castillo, un hondureño de Villa Franca recriado entre Trintxerpe y Larratxo. Las reservas para la cena de hoy se abrieron el 4 de octubre. Para el 5 había 40. Hoy cenan 70. Más fantasmas, vampiros, muñecos que se arrastran, viejos de ojos rojos... El aforo está completo.

