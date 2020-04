«El humor, sin límites, sí, pero con nuestras limitaciones» Humberto imitaba a sus profesores y dibujaba sus caricaturas. Licenciado en Bellas Artes, empezó en la radio y es bicho de tele. / PELAYO GONZÁLEZ Ciudadanos Humberto GutiérrezEl imitador que no se puede maquillar BEGOÑA DEL TESO Viernes, 24 abril 2020, 06:25

Alavés. Licenciado en Bellas Artes en Leioa. Su curro actual le hace subir a Miramon, a ETB, a diario (más o menos). Lleva un año largo alojado donde muchos donostiarras siempre han/hemos soñado vivir, en la 'Casa de los solteros', de perfil con la Zurriola. Es Humberto Gutiérrez. Dibujante, marrullero, guionista. Imitador. 'Vaya Semanita', 'El conquistador del fin del mundo', '¡Qué me estás contando!' son sus poderes.

– Mira por dónde, coincidimos en el apartado de actividad laboral en el que nos engloba la Seguridad Social.

– ¿En serio? Recuerdo que cuando empecé a mí me dieron de alta en la sección de 'Excéntricos, caricatos y taurinos'. ¿Y a ti?

«¿Quedarán suficientes psicólogos para atender a tanto mal músico aficionado que se nos deprimirá cuando deje de tocar en el balcón, vuelva a la rutina y no escuche más aplausos?»

– Parecido, en la de Toreros (incluido el Bombero) y Artistas. Pero lo tuyo luce el pedigrí de licenciado en Bellas Artes. No pensaba yo que en tus tiempos universitarios la Escena se consideraba Arte. Ni bello ni del otro.

– No, por aquel entonces ciertamente, no. Tuvieron que pasar años para que surgiera, por de pronto, Antzerti y después la Escuela de Teatro y Artes Escénicas de la UPV/EHU o Dantzerti, Escuela Superior de Artes Dramáticas y Danza de Euskadi. Había, eso, sí un potente embrión de audiovisuales. Soy de la época de Kepa Sojo, Borja Crespo y toda esa pandilla. Pero yo iba para pintor.

– Te hubiesen seguido clasificando entre 'excéntricos, caricatos y taurinos', no lo dudes.

– No lo hago. Pero lo de dibujante y pintor iba bastante en serio. De hecho, gracias a un profesor de dibujo empecé a trabajar en una pequeña productora de animación vitoriana subcontratada por TVE para la serié 'Memé y el señor Bobo', coproducida por Myriam Ballesteros.

– ¿Una de las creadoras de 'Cenicienta enmascarada'?

– La misma. Pensaba que por ahí iba a ir mi historia laboral pero de pronto empecé a colaborar con Radio Vitoria. Al rato me di cuenta que ganaba más como 'excéntrico' que como 'artista'. Bastante más. La vida me ha tratado bien. Fui metiendo la cabeza en más programas, di el salto a ETB...

– Y resultó que un día caíste en la cuenta de que ya tenías metido todo el cuerpo.

– Pues sí, aunque en los años más duros de la anterior crisis las pasé canutas y como todo artista que se precie, trabajé de camarero. Pero ya era guionista. Ya hacía más cosas que cuando de crío dibujaba a los profesores y como era el comienzo de las fotocopias, todo el mundo compartía mis caricaturas en el patio y en el... claustro.

– No te arrepentirás de tus cinco años en Bellas Artes...

– Para nada. Entre otras cosas porque a diferencia de otros invitados, presentadores o actores que trabajan ante las cámaras, no le tengo miedo a coger un pincel.

– ¿Y por qué habrías de tenerlo? Pero otra cosa, ¿para qué tienes que coger un pincel en Miramon?

– Recuerda que nos encontramos en estado de alarma sanitaria.

– ¿Solo sanitaria?

– Te he visto seleccionando videos que tienen su gracia vírica.

– A mí lo que más me gusta de la pandemia viral es el Twitter que escribe el propio coronavirus. Es fantástico el tío. Nos mata pero es muy bueno con las redes.

– En realidad, cuando imitas a todo bicho viviente (o no) aún eres aquel niño caricato, ¿no?

– Pues sí. Entonces lo hacía en 2D, sobre papel. Ahora, en tres dimensiones. Pero es igual: estudias al personaje, le buscas ese punto que lo define y lo hace (re)conocido. Entonces te aferras a él y lo exageras. Y es ahí donde el humor, que no tiene ni debe tener límites, se encuentra con las limitaciones del humorista. Por ejemplo, yo no sé hablar con voz de mujer y no quiero usar falsete, así que he de trabajar a las chicas de otra manera. Hay personajes a los que no les encuentras el cómo ni el por dónde. Humor sin límites hecho por excéntricos con limitaciones.