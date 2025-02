¿Cómo y cuándo abrirán los hoteles de Donostia?

Beatriz Campuzano San Sebastián Jueves, 30 de abril 2020, 14:02 | Actualizado 16:35h. Comenta Compartir

Han pasado más de mil ciento veinte horas desde que se decretara el estado de alarma y se suspendiera la apertura al público de todos los hoteles y alojamientos turísticos. Mil ciento veinte horas en las que hemos aprendido a vivir y convivir de una forma diferente. Lo de antes ya no valía y se instauraron nuevas reglas. Durante esas horas muchos han viajado a países en guerra, a mundos maravillosos o incluso hay quien ha explorado fuera de la tierra. La literatura y el cine es lo que tienen, que permiten ir más allá sin necesidad de salir de las cuatro paredes de una casa. En el plano terrenal está prohibido. No se pueden cruzar fronteras, nadie puede perderse en una ciudad desconocida ni aventurarse a probar el plato más raro de una carta. No hay viajes, no hay turismo y no hay hoteles abiertos. El impacto económico que tendrá en Gipuzkoa la falta de visitantes será notable. Afortunadamente para el sector ya va quedando menos para que puedan reabrir sus puertas, aunque con ciertas limitaciones.

Según puntualizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de este martes, los alojamientos tendrán que esperar hasta la 'fase 1' para recibir visitantes. Eso significaría que hasta el 11 de mayo, como pronto y si se cumplen las condiciones sanitarias precisas, no podrán volver a su rutina. La reapertura se hará de manera paulatina. Esta fecha no termina de convencer al sector y la califican de «precipitada». El plan de desescalada del Gobierno deja claro que estos negocios podrán ir recuperando de manera muy medida algunos espacios. Así, en la segunda fase se podrán usar esos zonas comunes a un tercio de su capacidad y en la última etapa, es decir a partir del 8 de junio, el aforo máximo se ampliará hasta llegar al 50%.

Alojamientos Fase 1. Apertura: Sin uso de zonas comunes.

Fase 2. Aforo muy limitado: Zonas comunes al 30%. Excepto restauración y cafetería, que se rige como el sector.

Fase 3. Al 50% en zonas comunes.

Hasta que los hoteles y pensiones puedan estar a pleno rendimiento pueden pasar varias semanas o incluso meses. Sin turistas no hay ocupación y por tanto desde el sector se preguntan qué sentido puede tener abrir un alojamiento si no están permitidos los desplazamientos entre provincias. Los números parece que no salen: muchos miran al detalle si saldría o no rentable abrir para un número tan bajo de huéspedes. «No podemos abrir para perder dinero», advierte Elena Estomba, directora del Hotel de Londres y de Inglaterra, que estima que hasta finales de junio no podrán abrir.

«Hemos trabajado para que el cliente pueda hacer todo desde su dispositivo móvil y no tenga contacto con nadie» JOsu quemada, director de Nicolasa Boutique Hotel

Por el momento, hasta que se vayan despejando todas las incógnitas, la mayoría de los alojamientos de San Sebastián han aprovechado el confinamiento para hacer labores de mantenimiento. «Es un trabajo diario, pero sí que hemos pintado todas las habitaciones», cuenta el director de los hoteles Arrizul Danel Zulaika. El hotel con vistas a la bahía donostiarrra también presentará una nueva imagen: «Ya estábamos de obras antes de coronavirus, pero hemos terminado de pintar, reformar todos los baños y cambiar la moqueta. Ha sido una gran obra», detalla Estomba.

En estos 47 días los directores de los hoteles han tenido tiempo para idear cómo será la futura vuelta. Para el día que Josu Quemada, director de Nicolasa Boutique Hotel, abra las puertas tiene clara una cosa: «Si alguien no quiere tener contacto con un empleado, no lo tendrá. Hemos trabajado para que el cliente pueda hacer todo desde su dispositivo móvil». Todo es todo. Ni siquiera va a necesitar una llave porque en los cuatro tipos de alojamientos que conforman el grupo (Pensión Bule, Pensión Aldamar, Pensión Casa Nicolasa y Hotel Villa Eugenia) se va a poder abrir la puerta de las habitaciones mediante un código que el cliente recibirá en el móvil.

«El personal sanitario que está en el hotel nos guía en las necesidades que van teniendo» Danel zulaika, director de Arrizul beach

Algo similar tienen ya implantado en Arrizul Beach, que desde que comenzó la crisis acoge a personal sanitario. Por ahora tienen a cuatro enfermeras que les son de gran ayuda para saber qué pasos pueden ir dando. «Vamos a ciegas, cada día hay cosas nuevas y no hay una normativa clara. A nosotros el personal sanitario que está alojado en el hotel nos va guiando y nos comunica las necesidades que van surgiendo y se las vamos facilitando. Cerramos las zonas comunes pero mantuvimos una sala para poder ofrecer un desayuno de cortesía. Solo hay cuatro meses y cuatro sillas y la máquina del café y del zumo se activan automáticamente poniendo un vaso», explica Zulaika. Esa ventaja les ha permitido poder instalar en recepción y en el acceso a las habitaciones geles desinfectantes y guantes gratis. Además, desde hace un año también cuentan con llaves digitales. «Tanto para entrar en el hotel como para acceder a la habitación el cliente recibe un mensaje en el móvil con un código que tiene que teclear. Una vez en la habitación tiene una tarjeta que solo toca él para poder entrar y salir», detalla Zulaika.

El Hotel Arrizul Beach acoge a cuatro sanitarias MICHELENA

Desinfecciones exhaustivas, menos huéspedes y geles y guantes gratuitos para todos

De las primeras medidas que se tomarán en todos los alojamientos turísticos será desinfectar las zonas comunes con mucha más asiduidad para que el cliente gane confianza. «En las habitaciones, profundizaremos la limpieza prestando especial atención a todos los elementos como enchufes, pomos de las puertas, armarios, etc. Además, también estamos valorando cerrar las habitaciones tres o cuatro días después de que se hayan usado. Pasado ese tiempo las volveríamos a abrir para desinfectarlas y ponerla a disposición del cliente. Creemos que de esta manera estarán más tranquilos», detalla Quemada. Siempre pensando en el bienestar del huésped, Estomba resalta que «no paramos de pensar en qué tipo de oferta le va a apetecer al cliente cuando pueda venir. Seguramente sea algo que no le recuerde a estar encerrado. Por eso reduciremos el aforo, que haya espacios más amplios para que se sienta cómodo».

A la espera de una guía

Todos los responsables de los alojamientos coinciden en que por ahora no han recibido ninguna pauta clara por parte de ningún organismo oficial de cómo se deberá proceder cuando llegue el momento a la apertura de los alojamientos, en principio, el próximo 11 de mayo. «Esa fecha es precipitada, quedan pocos días y no hay una normativa sobre el aforo», denuncia Zulaika. En esta línea Quemada también destaca que no han «recibido ninguna información sobre qué medidas tomar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido adelantarnos y establecer un plan para cuando podamos abrir», añade Quemada. Si algo les inquieta es proteger la salud de sus trabajadores y recuperar la confianza de los clientes. Al Hotel de Londres y de Inglaterra le han llovido propuestas de mamparas, cristales de diferentes grosores y desinfecciones con ozono. Por ahora, aunque están trabajando en protocolos nuevos, no han tomado ninguna decisión ya que esperan la guía del Instituto de Calidad Turística Española (ICTE). «Las pautas del ICTE nos permitirán implantar una serie de protocolos de seguridad higiénico-sanitarios que garanticen la disminución de riesgos frente al coronavirus», explica Estomba.

«Se avecina un verano malo, con una ocupación por debajo del 12%» Elena estomba, directora del hotel de londres y de inglaterra

Todo apunta a que este verano no habrá turistas californianos ni autralianos paseando por la ciudad y mucho menos tumbados en las playas. Esa ausencia va a afectar al sector del alojamiento que vive principalmente del turismo extranjero. «Solemos tener huéspedes extranjeros, pero este año será nacional», vaticina Quemada que anticipa que la apertura de sus alojamientos será «gradual» ya que dependerá de la ocupación. Algo más de incertidumbre transmite Zulaika quién cree que la clave para la futura reapertura está en los desplazamientos: «Habrá que ver si se autoriza que haya desplazamientos entre provincias y comunidades autónomas o si se abren las fronteras y pueden venir turistas franceses».

Por ahora si hay una cosa clara es que el 11 de mayo los alojamientos turísticos no podrán subir la persiana porque hacerlo «sería un suicidio». La previsión para el verano no es mucho más alentadora, pero todo dependerá de la libertad de movimiento. «Se avecina un verano malo. La ocupación que suele tener el Hotel de Londres y de Inglaterra en esa época suele rondar un 98% y este año puede estar en un 12% o menos», advierte Estomba.

