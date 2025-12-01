Los hoteles de San Sebastián esperan una ocupación del 80% para este puente y del 70% para Navidad

Los hoteles de San Sebastián esperan una ocupación en torno al 80% para este próximo puente de diciembre en la capital guipuzcoana, mientras que la ... proyección para Navidad se sitúa cerca del 70%.

En un comunicado, la asociación Hoteles de Gipuzkoa ha dado cuenta de la encuesta que ha realizado entre sus establecimientos asociados, que representan al 80% de las plazas hoteleras de San Sebastián.

Según la citada encuesta, aunque el puente de diciembre de este año es más corto que en ediciones anteriores, los establecimientos de la ciudad prevén una ocupación, «en torno al 80%», animada por las reservas de última hora y por la creciente llegada de viajeros internacionales.

Los datos recopilados muestran que, pese a la menor duración del festivo, «la demanda se mantiene y se consolida una tendencia clara: estancias más largas y mejor distribuidas a lo largo del mes», según han destacado desde Hoteles de Gipukoza.

Además, «varios establecimientos anticipan ocupaciones significativas, tanto en el puente, como en el periodo navideño, con una estancia media que continúa creciendo respecto a años previos». Desde Hoteles de Gipuzkoa han indicado que «las empresas del sector continúan reforzando su apuesta por la sostenibilidad económica, social y medioambiental, un factor cada vez más determinante para los viajeros internacionales y también para el turismo nacional».

Los hoteles también destacan que este trabajo «se refleja en el perfil del visitante», que está «más sensibilizado, busca experiencias de mayor calidad, y se decanta por alojamientos con compromisos ambientales claros y servicios que favorecen las estancias prolongadas».

Según las mismas fuentes, esta evolución permite que, «incluso en años con puentes más cortos o menor concentración de festivos, la actividad turística mantenga un comportamiento sólido gracias a la fidelización de huéspedes de larga estancia».

Desde Hoteles de Gipuzkoa han subrayado que «el sector hotelero contribuye al PIB local, sostiene miles de empleos directos e indirectos y es uno de los pilares de la actividad turística anual». La asociación, que representa al 80% de las plazas hoteleras, subraya «la importancia de contar con un entorno competitivo que permita mantener esta contribución en un contexto global en constante cambio».