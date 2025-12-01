Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Hotel Barceló Costa Vasca, en Donostia.

Los hoteles de San Sebastián esperan una ocupación del 80% para este puente y del 70% para Navidad

Aunque el puente de este año es más corto que en ediciones anteriores, se esperan reservas de última hora y una creciente llegada de viajeros internacionales

DV

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:05

Comenta

Los hoteles de San Sebastián esperan una ocupación en torno al 80% para este próximo puente de diciembre en la capital guipuzcoana, mientras que la ... proyección para Navidad se sitúa cerca del 70%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  6. 6

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  7. 7 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  8. 8 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  9. 9 Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los hoteles de San Sebastián esperan una ocupación del 80% para este puente y del 70% para Navidad

Los hoteles de San Sebastián esperan una ocupación del 80% para este puente y del 70% para Navidad