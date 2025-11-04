El hotel de Torre Satrústegui ya tiene vía libre por parte del Gobierno Vasco

El Boletión Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este lunes los cambios introducidos por el Gobierno Vasco en el decreto de protección de Torre ... Satrústegui, lo que permitirá su transformación en un hotel con 25 habitaciones de gran lujo.

La modificación promovida por el Ayuntamiento de San Sebastián introduce las condiciones que habrá de observar el proyecto hotelero, impulsado por la sociedad Paisajes de Asturias, propietaria del palacete.

Tal y como adelantó en octubre DV, el anteproyecto de Torre Satrústegui contempla la rehabilitación integral del edificio, catalogado como Bien Cultural con la categoría de monumento, y la creación de varias suites, un restaurante y un balneario-spa bajo la pradera frontal de la torre.

La modificación normativa aprobada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco afecta al artículo 15 del decreto 312/1995 sobre intervenciones permitidas en el entorno del inmueble. En concreto, se determina que en la parte delantera, donde se extienden los jardines de este lugar emblemático de San Sebastián, «podrán admitirse actuaciones de edificación soterrada siempre que se preserve el estado actual» del terreno, «tanto en su topografía original como en su tratamiento paisajístico y de jardinería».

Advierte, eso sí, de que «únicamente serán admisibles intervenciones que garanticen la conservación, restauración o recuperación« del jardín histórico de la torre, que también está protegido y cuyo diseño se ha atribuido a Pierre Ducasse »de forma errónea y sin pruebas que lo sustenten«, según expertos consultados.

La nueva redacción del articulado -que incluye alegaciones de la Diputación y la asociación Áncora- establece además que «las intervenciones que se planteen en el entorno de protección de Torre Satrústegui deberán estar encaminadas a potenciar el carácter de parque-jardín que es inherente al mismo».

Y fija las condiciones que habrán de respetar otras posibles construcciones a edificar tanto en la parte trasera como en los laterales. En este sentido, en el primer caso subraya que «la nueva edificación o instalación que se realice, de manera soterrada o en altura, deberá quedar situada, preferentemente, en la parte trasera oeste del edificio, mediante una intervención que se ajuste de forma orgánica a la topografía de la ladera y minimice la afección sobre el edificio principal, así como en el espacio natural de la parcela».

Como novedad, se añade que «la edificación en altura deberá retrasarse al menos ocho metros respecto a las fachadas del edificio principal y no podrá superar en ningún punto la altura del forjado tercero de la torre (segunda planta)». En cualquier caso, el último anteproyecto presentado por Paisajes de Asturias no prevé más edificaciones de nueva construcción que las soterradas en la pradera delantera. Se estima asimismo en el texto una alegación de Áncora para limitar a 1.400 metros cuadrados la superficie total destinada a usos hoteleros, un 5% del ámbito total protegido.

La modificación del decreto fue informada positivamente a principios de octubre por el Consejo de Patrimonio del País Vasco, decisión que se adoptó por unanimidad.

«Rescatar un edificio único»

La propuesta de Paisajes de Asturias contempla la transformación de Torre Satrústegui en un hotel con 25 habitaciones de gran lujo, algunas de las cuales -las soterradas- «rememorarán el recuerdo de las antiguas canteras de la zona, combinando diferentes materiales que aportarán luz y calidad a los espacios». El conjunto hotelero, que se desarrollará tanto en las dependencias interiores del edificio como en la ampliación bajo los jardines, ofrecerá además una «exclusiva» oferta gastronómica y un balneario-spa, ambos servicios abiertos al público.

El palacio «mantendrá los elementos estructurales» que lo conforman: su cubierta, sus fachadas y sus correspondientes muros de carga. También se propone añadir un núcleo de comunicación en el invernadero lateral que conectará con el restaurante y el balneario-spa.

Uno de los objetivos de la rehabilitación es «rescatar un edificio único para el uso y disfrute del público», explica la sociedad promotora. Para ello, tanto los servicios de restauración como el centro de aguas termales serán independientes y podrán ser utilizados no solo por los huéspedes del establecimiento hotelero.

Construida entre 1883 y 1885 por orden del donostiarra Joaquín Marcos Satrústegui y Bris, Torre Satrústegui es un ejemplo representativo de arquitectura ecléctica de corte historicista. Cuenta la tradición familiar que fue realizada basándose en los planos de otro castillo existente en Irlanda. Desde que sus últimos moradores la vendieron en 2017, ha permanecido vacía y en desuso, precipitando su deterioro. También ha sido objeto de okupación y vandalismo, lo que ha empujado a su actual dueño, el médico y empresario Víctor Madera, a acelerar su conversión en hotel para garantizar su conservación.

La sociedad promotora deberá ahora presentar un proyecto constructivo ante el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, documento que a su vez tendrá que obtener el visto bueno tanto del Gobierno Vasco como de la Diputación, instituciones competentes en materia de protección patrimonial.