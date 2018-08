Un hotel de 44 habitaciones en el paseo de Francia La fachada de la casa que da al río tiene una gran ornamentación, entre la que destaca una hornacina con la imagen de la virgen. / A.M. La cadena Abba está detrás de una solicitud de licencia para el cambio de uso de una mansión diseñada por Lagarde y protegida en el Peppuc | AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 25 agosto 2018, 08:15

Una suntuosa mansión del paseo de Francia va a convertirse en un hotel de 44 habitaciones. Así lo ha solicitado una promotora al Ayuntamiento que acaba de iniciar la tramitación de esta licencia de obra mayor. El edificio está doblemente protegido con los grados C y E por la normativa municipal con lo que el cambio de uso no podrá modificar el aspecto exterior del inmueble, diseñado por Eduardo Lagarde y construido entre 1935 y 1937. Según ha podido saber DV de fuentes del sector inmobiliario, es el grupo Abba Hoteles el que está detrás de este proyecto.

Se trata de la segunda villa de este emblemático paseo según se avanza desde el puente Santa Catalina a la Estación del Norte. El denominado Palacio Vastameroli (por ser propiedad de esta familia nobiliaria) se asienta en una parcela de 1.070 m2 de superficie y dispone de unos 2.600 m2 construidos. El diseñador de la casa fue Eduardo Lagarde, militar, pintor y arquitecto, fundador del grupo artístico de vanguardia Gu, y autor de obras como villa Chomin en Ondarreta.

La casa fue la última de las siete parcelas del paseo de Francia en urbanizarse. Los primeros edificios se construyeron a partir de 1912 en las inmediaciones de la Estación del Norte. Eran casas que seguían el modelo de hotel francés del siglo XIX con dos portales independientes y viviendas a tres fachadas. Las tres últimas parcelas, entre ellas la casa que nos ocupa, se diferenciaron por tener un único portal, perteneciendo en origen a una única propiedad.

La casa se distingue de las demás del paseo por ser el único edificio con solo tres plantas (en vez de cuatro) lo que dota a la vivienda de una altura de techos excepcionalmente grande (4,5 metros). El inmueble, ubicado en el número 4 del paseo, tiene «características neobarrocas y un cierto aire monumental, con pilastras, frontones y un paso en la planta baja a modo de calle central para la entrada de vehículos», según indica su ficha del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc). Como los otros seis edificios del conjunto, dispone de jardines privados y un cierre de herrería sobre bases de sillería. La fachada que da al río tiene mucha ornamentación, incluida una gran hornacina con una virgen sobre la puerta principal.

La fachada de la casa no se puede alterar de ninguna forma dado que está protegida. El nuevo uso que se pretende deberá mantener la balaustrada y el frontón de la cubierta y no podrá hacer levantes. La única posibilidad de actuación del promotor será en el interior y en la verja de cierre de la parcela, que se podrá autorizar «su desmonte y recolocación, la apertura de accesos y la introducción de limitados ajustes, justificados por necesidades asociadas a los usos a los que se destine la edificación», según señala la ficha del Peppuc, que le otorga un grado 'C' de protección, como al resto de construcciones del paseo de Francia. Estos edificios y la zona ajardinada que acompaña el paseo están además protegidos como conjunto con el grado 'E' del catálogo municipal, que además obliga a respetar «el trazado, disposición y porte del arbolado» así como el carácter 'blando' del pavimento (gravilla). En el paseo de Francia están protegidos no solo las casas y los jardines sino incluso «la barandilla del río, la figuras de hierro fundido de los jardines, el poste de señalización y las luminarias».

El promotor del hotel se plantea ubicar las habitaciones en la entreplanta o planta baja (512 m2), la primera (518 m2) y la segunda (518 m2), dejando para otros usos el semisótano (536 m2) y la bajocubierta (510 m2) que se destinaría a servicios. Las 44 habitaciones se distribuirán del siguiente modo: 14 en la planta baja, 15 en la primera y 15 en la segunda.

No es el único proyecto de estas características que ha llevado a cabo el grupo Abba Hoteles. En el año 2001 la cadena reconvirtió en Villacarriedo (Cantabria) el Palacio de Soñanes, una construcción del siglo XVIII, en un hotel rural de 28 habitaciones y categoría cuatro estrellas superior. El grupo Abba -que consultado por DV ni confirmó ni desmintió el proyecto- tiene una veintena de hoteles de gama alta en diferentes ciudades españolas, Londres, Berlín y Andorra, caracterizados por una fuerte apuesta por la gastronomía y la restauración.

El edificio del paseo de Francia ha sido utilizado durante décadas por los descendientes de Román Lizarriturri Martínez, el empresario que la construyó, aunque por sus dimensiones solo era utilizada por la familia la primera planta. El resto se ha alquilado como vivienda y como sede para diferentes empresas, hasta que se decidió sacarlo a la venta.