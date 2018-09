Encuentran un hongo gigante en Donostia, en plena ciudad Markel Martínez sostiene el hongo de casi dos kilos encontrado en Donostia. / O.M. Un ciclista y su hijo han hallado un ejemplar de casi dos kilos cuando paseaban por el bidegorri este domingo AINHOA IGLESIAS Domingo, 9 septiembre 2018, 21:07

«Nunca había visto algo así». Oskar Martínez y su hijo Markel habían salido este domingo a pedalear un rato por Donostia cuando, en plena Avenida de Tolosa, a la altura del Nanogune, algo ha llamado su atención. Tras apearse de las bicicletas para acercarse un poco más han podido confirmar eso que de un primer vistazo les habían parecido.... «¡hongos! ¡hongos en plena ciudad! Uno de ellos de casi dos kilos», explican a este periódico.

Oskar es uno de tantos guipuzcoanos aficionados a la recolección de boletus y setas. «Suelo ir al monte a coger hongos y 'perritxikos', pero esta clase en concreto no la conocía», se sincera. Cree que los ejemplares que han hallado cerca del bidegorri podrían ser comestibles, pero «como no estoy seguro he mandado un correo electrónico a Aranzadi con las fotos para que lo puedan identificar».

Padre e hijo tan solo han cogido uno de ellos, el más grande, puesto que los demás «estaban ya algo pasados». En casa han podido comprobar que la báscula pasaba ampliamente de un kilo y ochocientos gramos.

Es posible que el hongo no sea apto para el consumo pero, de serlo, Oskar y Markel Martínez tienen claro cómo y donde va a acabar la anécdota del domingo. «A la sarten, en un revueto en la sociedad para degustarlo con los amigos». Habrá que esperar a confirmar de qué se trata para poder desearles buen provecho.