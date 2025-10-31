El nuevo alcalde, Jon Insausti, realizó su primer acto fuera del Ayuntamiento en la ikastola Orixe, donde acudió ayer para mostrar su respeto al ... mundo educativo y para compartir cinco compromisos personales con los donostiarras porque «vosotros sois quienes formáis a los donostiarras del futuro, y vuestras manos, vuestras palabras y vuestras decisiones serán ejemplo y faro para esta nueva etapa». Así como el nuevo alcalde destacó en la jornada de su nombramiento el importante papel que ha tenido su familia en su carácter, ayer quiso poner en valor la importancia del papel de la educación en los valores de la comunidad.

Entre los participantes en este encuentro estaban representantes de la ikastola y su AMPA, de la EHU, la Universidad de Deusto, Tecnun, de entidades como Polymat, BIC-Berrilan y el DIPC, técnicos municipales y la delegada de Educación del Gobierno Vasco, Amaia Urcelay.

Insausti subrayó que «hoy se abre un tiempo nuevo, una nueva manera de relacionarnos y de entendernos como ciudad. Porque Donostia es una ciudad abierta, diversa, orgullosa de su identidad y exigente consigo misma».

El alcalde destacó que «honestidad, coherencia, respeto, cercanía y responsabilidad compartida son los cinco compromisos que adquiero ante las y los donostiarras, que guiarán este nuevo tiempo». Detalló que entiende por honestidad «gobernar con la verdad. La confianza de una ciudad se construye con transparencia y honradez. Sin confianza, no hay comunidad». Entiende la coherencia como «hacer lo que se dice y decir lo que se hace», lo que le permitirá «poder mirar a la gente a los ojos».

El tercer compromiso, el respeto, significa para Insausti «escuchar antes de decidir. Tratar con dignidad a cada persona, a cada barrio, a cada colectivo. Donostia es una ciudad plural, diversa y libre, en la que caben todas las voces», concluyó.

El cuarto de los compromisos adquiridos por Insausti, la cercanía, es para él «gobernar de cerca, sintiendo el corazón de la ciudad, porque sólo quien conoce la ciudad desde dentro puede cuidarla de verdad». Para finalizar, señaló que «Donostia no se construye desde un despacho», razón por la cual ha adquiere el compromiso de responsabilidad compartida. «Gobernar bien es hacerlo juntos, con diálogo y con sentido común».

Insausti subrayó que estos cinco compromisos «son una actitud, una forma de mirar, de hacer, de sentir Donostia. Valores que son y seguirán siendo la esencia de lo que somos como ciudad».