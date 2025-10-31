Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Honestidad, coherencia, respeto, cercanía y responsabilidad compartida»

Insausti se reúne en la ikastola Orixe con la comunidad educativa y se compromete con cinco principios

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El nuevo alcalde, Jon Insausti, realizó su primer acto fuera del Ayuntamiento en la ikastola Orixe, donde acudió ayer para mostrar su respeto al ... mundo educativo y para compartir cinco compromisos personales con los donostiarras porque «vosotros sois quienes formáis a los donostiarras del futuro, y vuestras manos, vuestras palabras y vuestras decisiones serán ejemplo y faro para esta nueva etapa». Así como el nuevo alcalde destacó en la jornada de su nombramiento el importante papel que ha tenido su familia en su carácter, ayer quiso poner en valor la importancia del papel de la educación en los valores de la comunidad.

